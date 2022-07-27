Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ракет для HIMARS

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 26 июл, 15:58
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве РБК Стиль и Донстрой, 13:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:51
Не показывайте руководству много цифр: как оформлять отчеты и аналитику Pro, 13:48
Песков обвинил власти Молдавии в применении жестких мер к оппозиции Политика, 13:48
Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса Бизнес, 13:45
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 13:45
Верховная рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Политика, 13:45
В России появится новая автомобильная марка Jetour Авто, 13:39
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 13:32
Биатлонистка ответила на вопрос о предательстве после смены гражданства Спорт, 13:32
Минобороны сообщило об уничтожении пунктов ВСУ на заводе в Николаеве Политика, 13:29
Уехавшая из России группа Little Big отменила тур по стране 13:29
«Спартак» продолжит играть в форме от Nike Спорт, 13:26
«Умные» вложения: что учесть при разработке инвестиционной политики Pro, 13:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ракет для HIMARS

Российские военные на прошлой неделе ударили по складу с боеприпасами к HIMARS в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. А за прошедшие сутки десять снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS перехвачено над Херсоном, добавили в нем

Video

Российские силы, согласно уточненным данным, 24 июля уничтожили в Днепропетровской области Украины склад с более 100 ракетами к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен в районе села Любимовка. Убиты до 120 военных, которые охраняли склад, а также «иностранные наемники и технические специалисты», говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны России сообщало, что 24 июля «высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области [была] уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777».

Помимо этого за минувшие сутки над поселками Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также Херсоном было перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе»
Статьи
Pro
Почему ошибки визуализации данных могут дорого стоить компании
Инструкции
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи

Президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине РСЗО HIMARS в начале июня. В том же месяце Киев получил эти системы. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военные начали применять их в Донбассе.

Министр обороны Украины Алексей Резник подчеркивал, что Киев обещал не использовать западное оружие для ударов по объектам в России. В то же время представитель разведки Украины Вадим Скибицкий допустил применение HIMARS против целей в Крыму.

В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $820 млн, в который войдут дополнительные снаряды для HIMARS. Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что Вашингтон и союзники передадут Киеву более 20 HIMARS и 12 из них он уже получил.

Российские власти неоднократно критиковали Запад за поставки оружия Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, своими поставками РСЗО Соединенные Штаты лишь «подливают масла в огонь». Он отметил, что Россия в любом случае достигнет целей спецоперации, а поставки западного оружия только «доставят Украине больше страданий».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
РСЗО «HIMARS» Минобороны Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Российский зенитчик назвал ракеты HIMARS самой сложной целью для ПВО
Политика
Минобороны России сообщило об уничтожении HIMARS в Хмельницкой области
Политика
В Киеве допустили поставку из США до 30 HIMARS
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter