Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении ракет для HIMARS
Российские силы, согласно уточненным данным, 24 июля уничтожили в Днепропетровской области Украины склад с более 100 ракетами к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.
Удар был нанесен в районе села Любимовка. Убиты до 120 военных, которые охраняли склад, а также «иностранные наемники и технические специалисты», говорится в сообщении ведомства.
Ранее Минобороны России сообщало, что 24 июля «высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области [была] уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777».
Помимо этого за минувшие сутки над поселками Антоновка и Брилевка Херсонской области, а также Херсоном было перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, добавили в Минобороны.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Президент США Джо Байден объявил о решении передать Украине РСЗО HIMARS в начале июня. В том же месяце Киев получил эти системы. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, военные начали применять их в Донбассе.
Министр обороны Украины Алексей Резник подчеркивал, что Киев обещал не использовать западное оружие для ударов по объектам в России. В то же время представитель разведки Украины Вадим Скибицкий допустил применение HIMARS против целей в Крыму.
В начале июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $820 млн, в который войдут дополнительные снаряды для HIMARS. Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что Вашингтон и союзники передадут Киеву более 20 HIMARS и 12 из них он уже получил.
Российские власти неоднократно критиковали Запад за поставки оружия Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, своими поставками РСЗО Соединенные Штаты лишь «подливают масла в огонь». Он отметил, что Россия в любом случае достигнет целей спецоперации, а поставки западного оружия только «доставят Украине больше страданий».