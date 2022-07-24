The Sunday Times сообщил о надежде Джонсона вернуться на пост премьера
Объявивший об отставке с поста премьера Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что через несколько лет сможет вернуться на пост главы правительства, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в канцелярии премьера.
Как пояснил собеседник газеты, Джонсон считает, что приход любого преемника на пост премьера может обернуться катастрофой и через несколько лет приведет к поражению Консервативной партии на выборах. Тогда тори понадобится кто-то энергичный и способный вернуть партию к власти. «По его мнению, он может стать этим человеком», — сказал источник (цитата по ТАСС).
Издание отмечает, что у Джонсона остается много преданных поклонников. 7,6 тыс. членов Консервативной партии подписали петицию с требованием разрешить им проголосовать за Джонсона в рамках последнего раунда выборов главы партии, куда прошли экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИД Британии Лиз Трасс. Газета пишет, что некоторые парламентарии-консерваторы жалеют, что вынудили Джонсона уйти в отставку и боятся поражения на парламентских выборах.
Сам Джонсон в ходе последнего выступления в парламенте закончил свою речь фразой «До встречи, детка!» (Hasta la vista, baby!) из фильма «Терминатор-2».
Джонсон объявил об отставке 7 июля. Это произошло на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, которого обвинили в домогательствах по отношению к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях в отношении Пинчера, но при этом назначал его на высокие посты. И Пинчер, и Джонсон извинились, но обоим пришлось уйти в отставку.
В данный момент Джонсон исполняет обязанности главы правительства, а Консервативная партия находится в процессе избрания нового лидера. Изначально было 11 кандидатов, в ходе голосования тори в парламенте в финальный раунд вышли экс-министр финансов Риши Сунак и глава МИД Британии Лиз Трасс. Окончательное решение о том, кто станет новым лидером партии, а значит и премьером, решат в ходе голосования рядовые члены Консервативной партии. Объявление результатов ожидается 5 сентября.