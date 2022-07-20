Борис Джонсон попрощался с палатой общин фразой из «Терминатора»
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который объявил о своей отставке 7 июля, попрощался с палатой общин британского парламента фразой на испанском языке Hasta la vista, baby («До свидания, малышка») из фильма «Терминатор 2».
«Я хочу поблагодарить всех, кто находится здесь, и hasta la vista, baby», — сказал он в заключение своего выступления.
Эта фраза известна благодаря фильму «Терминатор-2: Судный день». Ее говорит персонаж Арнольда Шварценеггера перед тем как выстрелить в главного антагониста фильма, андроида Т-1000 в исполнении Роберта Патрика.
Джонсон объявил о своей отставке после скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, которого обвинили в домогательствах по отношению к мужчинам. Джонсон был осведомлен о расследованиях в отношении Пинчера, но при этом назначал его на высокие посты. И Пинчер, и экс-премьер извинились, но обоим пришлось уйти в отставку.
Сейчас в Консервативной партии, лидером которой был Джонсон, идут голосования по выбору нового лидера, а значит, и нового главы правительства. Джонсон пока исполняет обязанности премьера.
Первоначально на должность претендовали 11 кандидатов, к 20 июля из гонки выбыли девять из них, и выбирать премьера будут между экс-министром финансов Риши Сунаком (он был одним из первых министров, которые ушли в отставку в знак протеста против кадровой политики Джонсона на фоне скандала с Пинчером; в дальнейшем кабинет покинули десятки других сотрудников) и главой МИД Британии Лиз Трасс (она поддержала Джонсона на фоне отставок членов правительства, но назвала его решение об уходе верным).