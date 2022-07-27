В ВГА не нашли повреждений Антоновского моста после обстрела Украины
Антоновский мост в Херсонской области не получил повреждений в результате обстрела города Вооруженными силами Украины, который произошел вечером 26 июля. Об этом сообщил ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.
«Антоновский мост не получил повреждений», — сказал представитель ВГА.
Как сообщили в ВГА «РИА Новостям», ПВО перехватила все ракеты, которые были выпущены Украиной.
Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов 20 июля заявлял, что после обстрелов ВСУ Антоновский мост через Днепр фактически разрушен. Он отмечал, что если удары продолжатся, то мост может рухнуть.
Глава ВГА Владимир Сальдо тогда объявил о временном ограничении движения грузового автотранспорта по мосту — он сможет проезжать через Каховскую ГЭС, а Антоновский мост будет открыт только для легковых и пассажирских автомобилей.
Пророссийские власти неоднократно обвиняли Украину в обстрелах Антоновского моста из РСЗО HIMARS.
Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. Он соединяет административный центр региона с городом Алёшки. Общая протяженность моста — около 1,4 км, ширина — 25 м.