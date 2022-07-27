Число кандидатов в московские мундепы снизилось по сравнению с 2017 годом

В Москве закончилось выдвижение кандидатов на муниципальные выборы, по сравнению с 2017 годом желающих баллотироваться стало меньше. Политические силы жалуются на нехватку кандидатов, снятие их с выборов и двойников-однофамильцев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Меньше кандидатов

Общее число выдвинувшихся кандидатов на муниципальные выборы в Москве составило 7326 человек, рассказал РБК заместитель главы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Комиссия закончила прием документов на выдвижение 26 июля в 18:00.

Осенью в столице пройдут выборы в 125 из 146 районов. Всего будут избраны 1417 депутатов. К муниципальным выборам в Москве уточнили правила формирования советов муниципальных депутатов — их число стало зависеть от количества избирателей в округе, в результате чего количество мандатов сократилось на 85 по сравнению с 2017 годом.

Ни одна из партий, кроме «Единой России», не выставила число кандидатов, равное числу мандатов. Отделение КПРФ выдвинуло 984 человека, «Справедливая Россия — За правду» — 626, «Новые люди» — 580, ЛДПР — 381, а «Яблоко» (которое по результатам выборов в 2017 году выиграла 11,7% мандатов, став второй политической силой) — 224 кандидата.

Число кандидатов по сравнению с прошлыми муниципальными выборами в 2017 году снизилось. Тогда заявки на участие в выборах в Москве подали 8330 претендентов, что составило рекорд — это в 1,7 раза превысило количество выдвинувшихся, чем в 2012 году, и было вдвое больше, чем в 2008-м.

Как рассказал РБК глава столичного горкома КПРФ Николай Зубрилин, желающих выдвигаться было больше, однако есть условия, «которые должны соблюдаться при подготовке кандидатов», — они должны быть сторонниками КПРФ и разделять ее программу. Средний возраст кандидатов от компартии — 35–45 лет, у большинства высшее образование и опыт общественной и политической деятельности — многие сейчас уже действующие мундепы Москвы.

Приоритет опытным кандидатам отдавали и в ЛДПР, партийный стаж у многих баллотирующихся около пяти лет, рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, от партии пойдут «солидные, серьезные люди с хорошим бэкграундом», недостатка желающих выдвинуться у партии не было.

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С нехваткой кандидатов, по словам координатора муниципальной кампании в Москве Анны Трофименко, не столкнулись и «Новые люди». «Мы столкнулись не с проблемой набора кандидатов, а отбора тех, кого мы можем выдвинуть», — сказала она РБК, добавив, что в партии отказались от идеи «электорального Uber». Средний возраст кандидата — 35 лет, по роду занятий на первом месте — предприниматель, на втором — студент, отметила Трофименко.

Сооснователь проекта помощи кандидатам «Выдвижение» Александр Замятин рассказал РБК, что считает основной трудностью этой кампании небольшое количество людей, которые решили баллотироваться на муниципальные выборы. По его словам, изначально это не больше 300 кандидатов, из которых «достаточную мотивацию имеют 150». Главную причину отсутствия интереса он видит в событиях на Украине. «Это демотивировало очень многих. Кто-то теперь боится заниматься политикой в принципе, кто-то уехал, кто-то не видит смысла в местной политике», — сказал Замятин.

Депутат Мосгордумы от «Яблока» Максим Круглов в разговоре с РБК отметил, что, «несмотря на риски, в том числе и уголовного характера, связанные с ведением кампании за мир», партии удалось выдвинуть почти 230 человек. «Совершенно непонятно, сколько человек в итоге дойдут до выборов», — сказал Круглов.

Задержания и обвинения в экстремизме

С начала муниципальной кампании в Москве в середине июня полиция задержала как минимум 24 действующих депутата и районных активиста, заявивших о намерениях участвовать в сентябрьских выборах. Их привлекли к административной ответственности за публичное демонстрирование запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Вступившее в силу решение суда по этой статье влечет запрет на участие в выборах в течение года. Речь в основном шла о старых постах в соцсетях с упоминанием «Умного голосования» — стратегии Алексея Навального по голосованию за имеющих наибольшие шансы победить альтернативных кандидатов. В сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией, запрещен в России и ликвидирован).

В первый день кампании, 14 июня, протоколы составили на депутатов округа Черемушки Юлию Щербакову и Елену Селькову, на следующий — на депутата Академического района Левона Смирнова. На десять суток по ст. 20.3 КоАП были арестованы депутат района Отрадное Руслан Боровской, активист Евгений Лебедев, кандидат Майя Байдакова.

Муниципальный депутат Академического района Нодари Хананашвили получил штраф в размере 1 тыс. руб., 2 тыс. руб. должны выплатить экс-кандидат в Госдуму Марина Литвинович и кандидат по Северному Медведково Сергей Романов, 1,5 тыс. руб. — депутат района Печатники Виталия Третьюхина.

За стикер «Умного голосования» на машине на 15 суток арестовали главу района Якиманка, зампреда московского «Яблока» Андрея Морева. Морев утверждал, что наклейку приклеили неизвестные. 21 июня полиция задержала кандидата в муниципальные депутаты Сергея Росса.

Административные дела на кандидатов в депутаты заводили и по дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Экс-кандидат в Госдуму и сооснователь платформы помощи кандидатам в мундепы Михаил Лобанов отбыл 15 суток ареста из-за двух постов в соцсетях о специальной операции на Украине, на 50 тыс. руб. был оштрафован депутат района Останкино Сергей Цукасов, мундеп района Аэропорт Павел Ярилин — на 40 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП.

ТИК района Зюзино отказала в регистрации кандидату Константину Янкаускасу, мотивируя его причастностью к экстремистской организации. 25 июля прошло первое судебное заседание по отмене регистрации Сергея Цукасова с аналогичной мотивировкой. Закон, запрещающий избираться причастным к экстремизму, действует с лета 2021 года.

На прошедших выборах на этом же основании, в частности, были сняты кандидат от «Яблока» в Госдуму Лев Шлосберг и в псковское заксобрание Николай Кузьмин. Политики обжаловали снятие в Конституционном суде, подчеркивая, что не было отдельного судебного решения об их причастности к экстремистской деятельности, однако КС жалобу отклонил.

Часть кандидатов-самовыдвиженцев получила отказы в регистрации из-за признания недействительными собранных подписей или ошибок при заполнении документов. Денису Прокуронову отказали в регистрации из-за недостоверных сведений: он указал, что является кандидатом, аффилированным с лицом — иностранным агентом, так как работал на НКО-иноагента, однако Минюст это не подтвердил.

Кандидаты от думских партий пока не испытывают массовых проблем с регистрацией. По словам Бориса Чернышова, на данный момент зарегистрировано почти 70% кандидатов от ЛДПР, регистрацию прошли почти все кандидаты от «Новых людей», КПРФ получила 14 отказов, рассказал РБК Николай Зубрилин.

На данный момент от проекта «Выдвижение» зарегистрирован 41 кандидат из 99 сдавших подписи, от проекта Романа Юнемана «Общество. Будущее» — 45 человек, еще девять ждут регистрации, четверо были не допущены.

Некоторые кандидаты использовали тактику выдвижения сразу в нескольких районах. Так, Самсона Шоладеми зарегистрировали кандидатом в Печатниках, хотя ранее он получил отказ в регистрации в районе Перово.

Кандидаты-двойники

Сразу несколько партий заявили о том, что столкнулись с кандидатами-однофамильцами. «Яблоко» сообщило, что как минимум против 11 кандидатов в мундепы выдвинулись люди с созвучными фамилиями. Почти все однофамильцы кандидатов «Яблока» идут как самовыдвиженцы, отметили в партии. В коалиции «Выдвижение» заявили о 11 таких кандидатах, кандидат в мундепы от объединения Романа Юнемана «Общество. Будущее» Николай Колосов сообщил, что в районе Чертаново выдвинулось еще два человека с такой же фамилией.

О проблеме с выдвижением однофамильцев рассказали и в КПРФ. «Стало все больше появляться спойлеров в виде однофамильцев или с похожими фамилиями. Мы считаем, что это нарушение прав избирателей на свободное волеизъявление, прописанное в выборном законодательстве», — сказал Николай Зубрилин. Ранее он оценивал число «кандидатов-дублеров» в 21 человек.

«Новые люди» сообщили о четырех кандидатах-однофамильцах. «Каких-то специальных действий по этому поводу не предпринимаем, просто усиливаем работу — ходим от двери к двери, проводим агитацию, встречаемся с людьми», — отметила в разговоре с РБК Анна Трофименко.

Ранее опрос «Москва. Электоральное исследование», проведенный компанией Russian Field, показал, что 84% москвичей не знают о муниципальных выборах в сентябре. При этом большинство москвичей (60%) планируют принять участие в выборах.