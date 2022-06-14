В Москве задержали муниципального депутата Щербакову

По словам Щербаковой, ее задержали после поста в соцсетях с упоминанием «Умного голосования». В сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт этого проекта из-за связи с экстремистской организацией

Юлия Щербакова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

В Москве сотрудники полиции задержали муниципального депутата по округу Черемушки Юлию Щербакову. Об этом она сообщила РБК.

По словам Щербаковой, ее доставили в УВД из-за упоминания об «Умном голосовании» в социальных сетях, ее задержали по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, по этой статье грозит штраф до 2 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток). Муниципальный депутат уточнила, что сейчас сотрудники полиции составляют документы, после чего повезут ее в Черемушкинский суд.

«Коллеги подсказывают, что, скорее всего, по этой статье нельзя выдвигаться снова, у нас выборы как раз в сентябре будут. Я в общем и целом не заявляла, что я планирую, но, видимо, считают, что нужно перебдеть», — сказала Щербакова.

РБК направил запрос в пресс-службу главного управления МВД по Москве.

«Умное голосование» — стратегия, предложенная командой оппозиционера Алексея Навального (отбывает срок в исправительной колонии во Владимирской области). Проект предусматривает голосование за альтернативного кандидата, который имеет больше шансов победить кандидата от правящей партии. Навальный запустил проект в ноябре 2018 года. Несколько рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

В сентябре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и ликвидирован).