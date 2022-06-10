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Москвичи назвали социологам главные городские проблемы

Подавляющее большинство москвичей не слышали о муниципальных выборах, которые пройдут в столице в этом году. Что же касается положения дел в столице, то больше всего ее жителей волнуют проблемы с парковками, ЖКХ и здравоохранением
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Неизвестные выборы

Подавляющее большинство жителей Москвы (84%) не знают о предстоящих муниципальных выборах, которые пройдут в столице 11 сентября. Это показал опрос «Москва. Электоральное исследование», проведенный компанией Russian Field (его результаты есть у РБК).

Исследование проводилось с 4 по 6 июня среди 2 тыс. москвичей из всех округов столицы при помощи уличного опроса. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,19%.

При этом, как показал опрос, большинство москвичей (60%) планируют принять участие в выборах, причем доля собирающихся голосовать растет с возрастом, больше всего их в возрастной группе 60+. Также желание голосовать зависит от удовлетворенности текущей ситуацией в городе — чем она выше, тем больше вероятность участия в выборах, показал опрос. Люди с доходом ниже среднего уровня реже заявляют о намерении идти на выборы, чем люди со средним и высоким доходом.

Большинство (59%) декларируют намерение участвовать в голосовании на муниципальных выборах в очной форме.

По последним данным ВЦИОМа, уровень поддержки «Единой России» на 22 мая составляет 40,7%, КПРФ — 10,9%, ЛДПР — 8%, «Справедливой России — За правду» — 5,9%, «Новых людей» — 4,7%.

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Довольные москвичи

Москвичей также спрашивали о том, как они оценивают положение дел в городе и стране. Более половины москвичей (59%) считают, что за последние два года ситуация в столице улучшилась, каждый пятый (22%) — что ситуация осталась без изменений. При этом чем ниже доход респондента, тем он более пессимистичен в оценке изменений в городе. Доля считающих, что ситуация в Москве за последние годы ухудшилась, составляет всего 15%.

При этом горожане перечислили самые актуальные, на их взгляд, городские проблемы. Это сложности с ЖКХ и тарифами, нехватка парковок, проблемы здравоохранения и мигранты. Как выяснилось, для людей до 45 лет актуальнее всего дефицит парковок, после 45 на первое место выходят проблемы ЖКХ, а после 60 особую важность приобретают проблемы здравоохранения.

При этом для более обеспеченных горожан актуальнее всего нехватка парковок и состояние дорог, для людей со средним и низким достатком — проблемы и тарифы ЖКХ. Для группы с доходом ниже среднего также остро стоит проблема качества жизни.

Большинство респондентов уверены, что в городских проблемах в первую очередь виноваты власти Москвы (33%) или глава муниципального района (22%). Еще 20% винят в них федеральную власть, 10% — муниципальных депутатов, 4% — самих горожан.

Подавляющее большинство опрошенных (78%) сообщили, что довольны положением дел в России, и лишь каждый пятый (19%) выразил недовольство им. При этом, как заметили исследователи, доля довольных ситуацией снижается от младших возрастов к старшим, а также заметно ниже среди людей с доходом ниже среднего.

Отношение к спецоперации

Москвичей также спросили, отменили бы они спецоперацию на Украине, если бы могли. Около половины горожан (48%) высказались против ее отмены, треть (33%) — за отмену. Мужчины заметно чаще выступали за то, чтобы военная операция не была отменена (53%), чем женщины (45%). Уровень поддержки операции растет с возрастом респондентов: среди людей 18–29 лет ее поддерживают 33%, 45–59 лет — 52%, а среди людей старше 60 — 60%. Обратная зависимость с уровнем доходов: если состоятельные люди чаще выступают за спецоперацию (58%), то среди москвичей с низким доходом эту точку зрения разделяют 43%.

Ранее Russian Field измеряла уровень поддержки военной операции на федеральном уровне. Тогда выяснилось, что женщины поддерживают ее реже мужчин, среди ее сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, а среди противников — работников науки, культуры, СМИ и рекламы.

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