Москвичи назвали социологам главные городские проблемы

Подавляющее большинство москвичей не слышали о муниципальных выборах, которые пройдут в столице в этом году. Что же касается положения дел в столице, то больше всего ее жителей волнуют проблемы с парковками, ЖКХ и здравоохранением

Фото: Владислав Шатило / РБК

Неизвестные выборы

Подавляющее большинство жителей Москвы (84%) не знают о предстоящих муниципальных выборах, которые пройдут в столице 11 сентября. Это показал опрос «Москва. Электоральное исследование», проведенный компанией Russian Field (его результаты есть у РБК).

Исследование проводилось с 4 по 6 июня среди 2 тыс. москвичей из всех округов столицы при помощи уличного опроса. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,19%.

При этом, как показал опрос, большинство москвичей (60%) планируют принять участие в выборах, причем доля собирающихся голосовать растет с возрастом, больше всего их в возрастной группе 60+. Также желание голосовать зависит от удовлетворенности текущей ситуацией в городе — чем она выше, тем больше вероятность участия в выборах, показал опрос. Люди с доходом ниже среднего уровня реже заявляют о намерении идти на выборы, чем люди со средним и высоким доходом.

Большинство (59%) декларируют намерение участвовать в голосовании на муниципальных выборах в очной форме.

По последним данным ВЦИОМа, уровень поддержки «Единой России» на 22 мая составляет 40,7%, КПРФ — 10,9%, ЛДПР — 8%, «Справедливой России — За правду» — 5,9%, «Новых людей» — 4,7%.

Читайте на РБК Pro Pro Медитация меняет мозг. Так ли это Медитация меняет мозг. Так ли это Исследования Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции Pro Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России Статьи Pro Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса Статьи Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи

Довольные москвичи

Москвичей также спрашивали о том, как они оценивают положение дел в городе и стране. Более половины москвичей (59%) считают, что за последние два года ситуация в столице улучшилась, каждый пятый (22%) — что ситуация осталась без изменений. При этом чем ниже доход респондента, тем он более пессимистичен в оценке изменений в городе. Доля считающих, что ситуация в Москве за последние годы ухудшилась, составляет всего 15%.

При этом горожане перечислили самые актуальные, на их взгляд, городские проблемы. Это сложности с ЖКХ и тарифами, нехватка парковок, проблемы здравоохранения и мигранты. Как выяснилось, для людей до 45 лет актуальнее всего дефицит парковок, после 45 на первое место выходят проблемы ЖКХ, а после 60 особую важность приобретают проблемы здравоохранения.

При этом для более обеспеченных горожан актуальнее всего нехватка парковок и состояние дорог, для людей со средним и низким достатком — проблемы и тарифы ЖКХ. Для группы с доходом ниже среднего также остро стоит проблема качества жизни.

Большинство респондентов уверены, что в городских проблемах в первую очередь виноваты власти Москвы (33%) или глава муниципального района (22%). Еще 20% винят в них федеральную власть, 10% — муниципальных депутатов, 4% — самих горожан.

Подавляющее большинство опрошенных (78%) сообщили, что довольны положением дел в России, и лишь каждый пятый (19%) выразил недовольство им. При этом, как заметили исследователи, доля довольных ситуацией снижается от младших возрастов к старшим, а также заметно ниже среди людей с доходом ниже среднего.