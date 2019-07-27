Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400

В ситуации с покупкой Турцией комплексов С-400 есть много обстоятельств и Трамп не винит Анкару за это решение. Эрдоган же заявил, что Турция будет искать альтернативу истребителям F-35, если не получит их из-за сделки с Россией

Фото: Carolyn Kaster / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 и считает сложившуюся ситуацию сложной, передает Reuters.

«Это сложная ситуация, я не виню Турцию потому что там много обстоятельств», — сказал Трамп журналистам.

Из-за покупки С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители F-35 и вести программу их совместного производства, американская сторона считает, что использование истребителей вместе с российскими комплексами приведет к тому, что Москва сможет получить данные о характеристиках F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 26 июля, что Анкара будет искать альтернативы F-35, если не получит данный истребитель. «Вы не даете нам F-35? Хорошо, тогда извините, но нам вновь придется принять меры по этому вопросу», — сказал он.