Президент Эквадора пообещал выселить Ассанжа из посольства

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется рано или поздно покинуть посольство Эквадора в Лондоне. По словам президента республики Ленина Морено, он рассчитывает получить от британских властей гарантии безопасности Ассанжа

Джулиан Ассанж (Фото: Paul Davey / Barcroft Images / BarcroftMedia / ТАСС)

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен в конце концов покинуть территорию посольства страны в Лондоне, где скрывается с 2012 года, сообщает Reuters. Цитаты из речи президента приводит также «Интерфакс».

«Эта ситуация [пребывание Ассанжа в посольстве] не может продолжаться вечно. В конечном итоге он должен будет выйти», — сообщил Морено на форуме ForoAmerica в Мадриде. По его словам, Эквадор также рассчитывает получить гарантии, что жизнь Ассанжа будет в безопасности.

Президент также сообщил, что «никогда не был согласен с вмешательством в частную переписку людей» и деятельностью, которую ведет Ассанж (цитаты по «Интерфаксу»).

Ранее Морено неоднократно говорил, что унаследовал проблему Ассанжа от своих предшественников, и называл его камешком в ботинке.

Позднее представитель правительства Великобритании заявил, что вопрос о судьбе Ассанжа не поднимался в ходе визита Морено в Великобританию, передало агентство Reuters. Однако власти двух стран находятся в контакте по этому вопросу, добавил он.

Ранее газета The Times сообщила, что Морено ведет переговоры с Лондоном о судьбе Ассанжа, которые начались еще за несколько недель до его приезда.

Ассанж попросил политического убежища у Эквадора в 2012 году, так как опасался экстрадиции в США, где в отношении него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks.

Покинуть здание посольства в Лондоне и уехать в Эквадор Ассанж не может: в Британии действует ордер на его арест, выданный из-за неявки на заседание лондонского суда, который должен был рассматривать вопрос о причастности Ассанжа к совершению сексуальных преступлений на территории Швеции ​в 2010 году.

Шведская прокуратура прекратила дело о сексуальном домогательстве в мае прошлого года, однако угроза ареста в Лондоне сохраняется: в феврале британский суд подтвердил, что ордер еще действует.

Ранее о том, что Ассанжу необходимо покинуть посольство Эквадора в Лондоне, неоднократно заявляли представители МИД республики: «В принципе, убежище [Ассанжа] не вечное. Нельзя думать, что оно будет действовать годами», — говорил ранее министр иностранных дел Хосе Валенсия.

Газета The Guardian писала, что Эквадор потратил на охрану и проживание Ассанжа более $5 млн. Вскоре после этой публикации была снята дополнительная охрана, приставленная к нему.

Издание The Intercept сообщало со ссылкой на источники в эквадорском МИДе, что Ассанж может быть выдан британским властям.