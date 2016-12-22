Times сообщила о переговорах Великобритании и Эквадора о судьбе Ассанжа

Этот диалог, как выяснила газета, начался за несколько недель до визита в Великобританию нового президента Эквадора. Ранее он называл основателя WikiLeaks «хакером», «унаследованной проблемой» и «камушком в ботинке»

Джулиан Ассанж (Фото: Andrew Parsons / i-Images / Zuma / Global Look Press)

Великобритания на высшем уровне ведет переговоры с Эквадором, пытаясь вызволить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства страны в Лондоне, где он находится уже более шести лет. Об этом со ссылкой на министров и высокопоставленных чиновников из британского Министерства иностранных дел сообщает газета The Times.

Соответствующий диалог, по информации издания, начался за несколько недель до первого официального визита в Великобританию нового президента Эквадора Ленина Морено, который прежде отзывался об Ассанже как о «хакере», «унаследованной проблеме» и «камушке в ботинке». В усилиях британской стороны, как указывает Times, также задействован британский министр по делам Европы Алан Дункан.

Источники газеты, близкие к Ассанжу, сообщили, что пока ничего не знают о таких переговорах, однако полагают, что США оказывают «значительное давление» на Эквадор, в том числе угрожая заблокировать перечисление ему кредита от Международного валютного фонда (МВФ), если латиноамериканское государство не выселит основателя WikiLeaks из лондонского посольства.

Подобные сообщения, как напоминает The Times, появились после того, как США обвинили 12 сотрудников российской разведки во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Все они, по версии правоохранительных органов Штатов, были причастны ко взлому в 2016 году электронной почты основного соперника нынешнего главы США в предвыборной гонке, бывшего кандидата в президенты страны от Демократической партии Хиллари Клинтон.​

Ее послания российские разведчики, как полагают в американском Минюсте, передали WikiLeaks «для усиления своего влияния» во время предвыборной гонки, которая в конечном итоге была выиграна Дональдом Трампом. Письма Клинтон впоследствии опубликовал именно WikiLeaks.

В прошлом месяце, как напоминает газета, два должностных лица из Высокой Комиссии Австралии в Лондоне впервые за шесть лет посетили посольство Эквадора в Лондоне. Адвокат Ассанжа, Дженнифер Робинсон, после этого сказала, что не может раскрыть информацию о состоявшихся между чиновниками и дипломатами переговорах, «учитывая деликатную дипломатическую ситуацию».

Источники, близкие к Ассанжу, как замечает Times, полагают, что его право на политическое убежище не может быть отменено в соответствии с международным правом.

Убежища у Эквадора Ассанж попросил в 2012 году. К подобным мерам он был вынужден прибегнуть для того, чтобы его не экстрадировали в США, где против него ведется расследование из-за публикации секретной информации. В 2010 году в Швеции его также заподозрили в сексуальном насилии. В связи с этим Британия выдала ордер на арест основателя WikiLeaks.

Однако в мае прошлого года шведская прокуратура закрыла дело против Ассанжа. Британские полицейские, несмотря на это, подтвердили свое намерение арестовать основателя WikiLeaks, как только он покинет территории посольства Эквадора. Подобные планы они тогда объяснили тем, что Ассанж не явился на заседание лондонского суда, на котором должен был быть рассмотрен вопрос о его причастности к сексуальным преступлениям в Швеции. The Guardian в мае писала, что за шесть лет Эквадор потратил более $5 млн на охрану Ассанжа.