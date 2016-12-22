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СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа
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СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа
Общество, 17:48
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СМИ назвали срок возможной выдачи Эквадором Ассанджа

Эквадор может выдать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, уже на следующей неделе. Об этом сообщает Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИД.

Издание поясняет, что на эти даты запланирован визит эквадорского президента Ленина Морено, тайной целью которого является встреча с представителями британских властей на предмет выдачи Ассанджа и лишения его статуса политического беженца. До этого Морено прибудет в Мадрид, где встретится с испанскими властями. Последние недовольны действиями Ассанджа по освещению случаев нарушения прав человека во время кризиса в Каталонии. В связи с этим доступ основателю WikiLeaks в посольстве Эквадора перекрыт уже три месяца.

Уроженец Австралии Джулиан Ассандж создал портал WikiLeaks в 2006 году. и получил известность в 2010 году с публикацией, секретных документов США о ходе войны в Афганистане и Ираке, в частности, о случаях убийств мирного населения. После этого в Швеции возбудили в отношении Ассанджа дело об изнасиловании и ему пришлось переехать в Лондон, вскоре Интерпол выдал ордер на его арест, несмотря на обжалования, британский суд принял решение экстрадировать Ассанджа в Швецию. В 2012 году Ассандж, опасаясь экстрадиции из Швеции в США, получил статус политического беженца и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2013 году WikiLeaks опубликовал ссылки на 400 Гб секретных файлов, доступ к которым заблокирован ключом. Ключ порта согласен отдать в обмен на гарантии безопасности, в первую очередь, для таких ключевых фигур проекта, как Джулиан Ассандж и Эдвард Сноуден. В США Ассанжу и Сноудену может грозить смертная казнь за обнародование секретных документов.

 

Теги: Эквадор , Джулиан Ассандж , выдача
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