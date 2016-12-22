Лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Судья Эмма Арбатнот подтвердила право британских властей проводить законные действия против основателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters. Решение было принято на заседании Вестминстерского магистратского суда Лондона. Таким образом, основатель WikiLeaks потерял право оспаривать уголовное преследование со стороны британских властей.

Ранее 13 февраля Ассанж написал в Twitter, что даже если суд сохранит ордер на его арест в силе, он не будет считать это поражением.

Ассанж с 2012 года скрывается на территории посольства Эквадора в Лондоне. 11 января 2018 года он получил гражданство этого государства. Основатель WikiLeaks опасается экстрадиции в США, где против него возбудили дело за разглашение секретной информации. Ордер на арест основателя WikiLeaks был выдан Вестминстерским магистратским судом в июне 2012 года. Тогда Ассанж не явился на заседание суда, который должен был рассматривать вопрос о его причастности к совершению сексуальных преступлений на территории Швеции ​в 2010 году.

Узнав о том, что он объявлен в розыск, Ассанж добровольно явился в полицию, где был допрошен и выпущен под залог. Находясь под залогом, Ассанж обратился в посольство Эквадора. Шведская прокуратура прекратила дело о харрасменте, но британская полиция пообещала арестовать основателя WikiLeaks.