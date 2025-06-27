Трамп обвинил демократов в утечке информации об ударах США по Ирану

В утечке информации о полетах Военно-воздушных сил (ВВС) США к ядерным объектам Ирана виноваты демократы, заявил в соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Именно демократы слили информацию о безупречном полете на ядерные объекты в Иране. Они должны быть привлечены к ответственности!», — написал американский лидер.

Трамп не назвал конкретных имен и не привел официальную информацию о подтверждении факта утечки.

Администрация США намерена сократить объем секретной информации, передаваемой конгрессу, после утечки внутреннего доклада о результатах американского удара по Ирану в ночь на 22 июня, сообщил ранее Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным портала, в документе, попавшем в СМИ, говорилось, что последствия авиаудара оказались куда менее разрушительными, чем утверждал президент Трамп. При этом отчет основывался на спутниковых снимках и был помечен как «низкодостоверный». В администрации Белого дома заявили о начале «войны с информаторами», а пресс-секретарь Белого дома призвала посадить источник утечки. Демократы в конгрессе, в ответ на намерение Белого дома ограничить доступ к разведданным, обвинили президента в сокрытии информации.

Ранее Трамп заявил, что в ходе удара США уничтожили ключевые элементы иранской ядерной инфраструктуры.

В ночь на 22 июня ВВС США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане — с целью нанести удар по ядерной программе страны. После этого Тегеран и Израиль завершили 12-дневный обмен ударами, согласившись на прекращение эскалации.