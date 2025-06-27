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Политика ,  
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Киркоров напомнил Пашиняну заповедь из-за дела Карапетяна

Киркоров призвал «прекратить гонения» на Карапетяна и Армянскую апостольскую церковь и напомнил Пашиняну о заповеди о лжесвидетельствовании. Карапетяна арестовали за поддержку ААЦ, обвинив в призывах к захвату власти

Киркоров напомнил Пашиняну заповедь из-за дела Карапетяна
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Певец Филипп Киркоров выступил в поддержку задержанного в Армении главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и раскритиковал армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

В видеообращении в телеграм-канале артист назвал Карапетяна своим другом и заявил, что тот «брошен в казематы по совершенно абсурдным и надуманным обвинениям».

«И коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. <...> Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей», — сказал Киркоров.

Карапетяна арестовали 18 июня, обвинив в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Киркоров отметил, что предприниматель поддерживал «социально значимые проекты для людей, а не правительств», и никогда не заявлял о намерении присоединиться к какому-либо политическому лагерю.

Уголовное дело против бизнесмена связано с его поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую критикует Пашинян.

Противостояние ААЦ и премьера Армении обострилось после того, как он обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал к его отставке. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее. До этого власти Армении и церковь находились в конфликте из-за имущественных прав последней.

Карапетян выступал в поддержку ААЦ и заявил, что будет «принимать непосредственное участие» в ситуации вокруг нее.

Католикос армян созвал собрание в связи с задержанием епископа Аджапахяна
Политика
Гарегин II

Спустя неделю после ареста бизнесмена обыски прошли у сторонников движения «Священная борьба» (прежнее название — «Тавуш во имя Родины»). в том числе у его лидера — архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна. Это движение возникло в 2024 году на фоне передачи Азербайджану нескольких поселений в Тавушской области. Галстанян и его сторонники призывали к отставке правительства Пашиняна. 26 июня он был арестован, как и еще более десяти сторонников движения.

27 июля с обысками пришли в резиденцию главы Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна, против которого также заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 422 УК Армении. Его на месте не оказалось, поскольку в этот день было назначено собрание в Первопрестольном Святом Эчмиадзине — духовном и административном центре ААЦ. Силовики пришли и туда с намерением задержать архиепископа.

Между ними и священниками произошли стычки, также столкновения начались между силовиками и верующими, которые пришли к воротам резиденции. Аджапахян вышел и заявил о готовности проследовать с сотрудниками СНБ, однако протестующим удалось отбить его. Архиепископу стало плохо во время задержания.

Позже силовики покинули территорию Эчмиадзина. СНБ объяснила, что там было «скопление граждан», потому, «исходя из соображений безопасности и предотвращая возможное и преднамеренное обострение ситуации», было принято решение покинуть территорию. Ведомство призвало граждан не нагнетать обстановку, а Аджапахяна — не скрываться от правоохранительных органов. СК Армении завел уголовное дело о «воспрепятствовании осуществлению правосудия».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Филипп Киркоров Самвел Карапетян Церковь Армения Никол Пашинян
Филипп Киркоров фото
Филипп Киркоров
певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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В Армении силовики и священники начали драку у резиденции католикоса
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