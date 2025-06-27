Киркоров напомнил Пашиняну заповедь из-за дела Карапетяна

Киркоров призвал «прекратить гонения» на Карапетяна и Армянскую апостольскую церковь и напомнил Пашиняну о заповеди о лжесвидетельствовании. Карапетяна арестовали за поддержку ААЦ, обвинив в призывах к захвату власти

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Певец Филипп Киркоров выступил в поддержку задержанного в Армении главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и раскритиковал армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

В видеообращении в телеграм-канале артист назвал Карапетяна своим другом и заявил, что тот «брошен в казематы по совершенно абсурдным и надуманным обвинениям».

«И коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. <...> Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей», — сказал Киркоров.

Карапетяна арестовали 18 июня, обвинив в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении). Киркоров отметил, что предприниматель поддерживал «социально значимые проекты для людей, а не правительств», и никогда не заявлял о намерении присоединиться к какому-либо политическому лагерю.

Уголовное дело против бизнесмена связано с его поддержкой Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую критикует Пашинян.

Противостояние ААЦ и премьера Армении обострилось после того, как он обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал к его отставке. Церковь заявила, что Пашинян начал «очередную кампанию» против нее. До этого власти Армении и церковь находились в конфликте из-за имущественных прав последней.

Карапетян выступал в поддержку ААЦ и заявил, что будет «принимать непосредственное участие» в ситуации вокруг нее.

Спустя неделю после ареста бизнесмена обыски прошли у сторонников движения «Священная борьба» (прежнее название — «Тавуш во имя Родины»). в том числе у его лидера — архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна. Это движение возникло в 2024 году на фоне передачи Азербайджану нескольких поселений в Тавушской области. Галстанян и его сторонники призывали к отставке правительства Пашиняна. 26 июня он был арестован, как и еще более десяти сторонников движения.

27 июля с обысками пришли в резиденцию главы Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна, против которого также заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 422 УК Армении. Его на месте не оказалось, поскольку в этот день было назначено собрание в Первопрестольном Святом Эчмиадзине — духовном и административном центре ААЦ. Силовики пришли и туда с намерением задержать архиепископа.

Между ними и священниками произошли стычки, также столкновения начались между силовиками и верующими, которые пришли к воротам резиденции. Аджапахян вышел и заявил о готовности проследовать с сотрудниками СНБ, однако протестующим удалось отбить его. Архиепископу стало плохо во время задержания.

Позже силовики покинули территорию Эчмиадзина. СНБ объяснила, что там было «скопление граждан», потому, «исходя из соображений безопасности и предотвращая возможное и преднамеренное обострение ситуации», было принято решение покинуть территорию. Ведомство призвало граждан не нагнетать обстановку, а Аджапахяна — не скрываться от правоохранительных органов. СК Армении завел уголовное дело о «воспрепятствовании осуществлению правосудия».