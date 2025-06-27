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Политика ,  
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Католикос армян созвал собрание в связи с задержанием епископа Аджапахяна

Гарегин II
Гарегин II (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Католикос всех армян, глава Армянской апостольской церкви Гарегин II заявил о проведении собрания в резиденции в связи с задержанием епископа Микаэла Аджапахяна армянскими силовиками. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Armenia.

«Мы приложим все усилия ради торжества справедливости», — заявил Гарегин II (цитата по Sputnik Armenia). Он отметил, что по итогам собрания будет принято решение о дальнейших действиях.

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Ранее католикос всех армян вышел к армянской Службе нацбезопасности, которая приехала задержать епископа. Между силовиками и священниками произошла драка. При этом Аджапахян сообщил, что готов поехать с силовиками.

Ранее в отношении епископа было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 422 УК Армении (публичные призывы к узурпации власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета или насильственному свержению конституционного строя).

Утром 27 июня правоохранительные органы провели обыск в епископской резиденции, однако сам Аджапахян тогда отсутствовал. Как стало известно, он направлялся для участия в собрании в Эчмиадзине. Вскоре после этого появилась информация о появлении силовиков в месте проведения собрания.

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