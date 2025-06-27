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Политика ,  
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Россия и Иран возобновили авиасообщение

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Россия и Иран возобновили взаимные рейсы после истечения сроков ограничений, наложенных Росавиацией из-за конфликта на Ближнем Востоке. Первый рейс из Мешхеда, выполняемый авиакомпанией Mahan Air, сел в Шереметьево в 10:22 мск, следует из табло прилетов.

В 12:00 из аэропорта вылетел обратный рейс в Мешхед.

Последнее распоряжение Росавиации предписывало перевозчикам не выполнять полеты в Иран и не летать через воздушное пространство Иордании, Ирака и Ирана. Срок его действия истек 26 июня. При этом запрет продолжит действовать по ночам: с 1:00 до 7:00 мск.

Росавиация запретила полеты российских перевозчиков в Израиль и Иран, пролет в воздушном пространстве этих двух стран, а также Иордании и Ирака 13 июня. Тогда Израиль начал наносить удары по иранской территории, объяснив это приближением способности Тегерана к созданию ядерной бомбы. Целями стали иранские ядерные и военные объекты, также в результате израильских ударов погибли высокопоставленные военные и ведущие ученые-ядерщики.

Иран объявил ответную операцию. В ночь на 22 июня в конфликт вступили США, нанеся удары по трем важнейшим объектам иранской ядерной программы в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Материал дополняется.

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