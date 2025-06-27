Иорданская авиакомпания рассказала, как самолеты уклоняются от ракет

Гендиректор иорданской авиакомпании Royal Jordanian заявил, что траектории полета ракет Ирана и Израиля «хорошо известны». Перевозчик учитывает предупреждения и ищет безопасные маршруты. Иногда время полета увеличивается вдвое

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Национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian Airlines адаптировалась к ситуации на Ближнем Востоке, ее самолеты продолжают летать на фоне угроз ракетных атак, заявил Bloomberg генеральный директор Самер Аль Маджали.

Полеты продолжались и в последние две недели, когда граничащие с королевством Ирак, Израиль и Сирия ограничивали воздушное пространство из-за ирано-израильского конфликта, когда страны обменивались ударами.

По словам Аль Маджали, авиаперевозчик изучил траекторию полета ракет, чтобы изменить маршрут своих самолетов, в некоторых случаях — в короткие сроки. «Эти траектории полета ракет были довольно хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда за несколько часов. Вот как мы с этим справляемся», — сказал он. Компания ищет более безопасные маршруты, из-за чего время в полете увеличивается, иногда — вдвое.

Помимо ракетных угроз, на работу Royal Jordanian повлиял так называемый GPS-спуфинг — преднамеренное искажение сигналов GPS с земли, сказал Аль Маджали.

Доходы авиакомпании начали падать после того, как люди стали отменять туристические поездки из опасений, что не смогут вылететь из-за закрытий воздушного пространства, сообщил Аль Маджали. В четвертом квартале 2023 года они снизились почти на 40 млн иорданских динаров ($56 млн) из-за конфликта между Израилем и ХАМАС.

После начала боевых действий 13 июня полеты над Ближним Востоком ограничивали израильская El Al, несколько европейских и азиатских перевозчиков, включая British Airways, Air France, KLM, Singapore Airlines и другие авиакомпании. Росавиация на две недели запретила российским авиаперевозчикам полеты в Израиль и Иран и из них, позднее, когда стороны договорились о прекращении огня, ограничения смягчили.