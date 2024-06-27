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Военная операция на Украине ,  
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ЕС пообещал поддерживать только «проевропейскую» Украину

ЕС в гарантиях безопасности пообещал поддерживать только проевропейскую Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС в подписанных ранее сегодня гарантиях безопасности пообещал поддерживать только проевропейскую Украину, а также помогать в проведении реформ и поставлять оружие. При этом прямое военное вмешательство союза в конфликт исключено
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

По новому соглашению о безопасности Европейский союз (ЕС) обязуется поддерживать только «проевропейски настроенную» Украину, следует из документа, опубликованного на сайте президента Украины.

«Обязательства ЕС по безопасности в отношении Украины действуют, пока Украина находится на европейском пути», — сказано в соглашении.

То, как Брюссель будет фиксировать европейский характер политического развития Киева, не уточняется. Однако, как следует из документа, Украина обязуется поддерживать ценности ЕС — в частности, идеалы демократии и равенства, а также соблюдать права меньшинств.

В документе также описываются действия Киева и Евросоюза на случай «будущей агрессии». Так, в случае угрозы по требованию любой из сторон проводятся экстренные консультации в течение 24 часов, после чего будут оперативно определены последующие шаги в соответствии с обязательствами сторон и «без ущерба для особенностей политики безопасности и обороны отдельных государств-членов».

Помимо этого, среди главных пунктов соглашения:

  • Подтверждение ЕС «непоколебимой» поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ по состоянию на 1991 год и неотъемлемого права Украины на самооборону.
  • Обязательства по поддержке украинской армии, включая поставки летального оружия и обеспечения подготовки военнослужащих в рамках миссии ЕС (EUMAM).
  • Утверждение бюджета Фонда помощи Украине на 2024 год в размере €5 млрд и возможность обеспечения сопоставимых бюджетов на период до 2027 года.
  • ЕС и Украина обязались способствовать углублению сотрудничества между оборонными предприятиями «в духе европейской оборонно-промышленной стратегии».
  • Будет усилено сотрудничество по противостоянию кибер- и гибридным угрозам, манипулированию информацией и вмешательству во внутренние дела, а также защите критической инфраструктуры.
  • ЕС продолжит поддерживать Украину в проведении реформ в правоохранительном секторе, а также по вопросам защиты границ и обеспечения верховенства права.
  • Страны обязуются продолжать работу по совместному мониторингу запасов и использования на Украине огнестрельного оружия, а также будут пресекать попытки незаконной торговли им.
  • ЕС и Украина продолжат обмениваться разведданными и спутниковыми снимками в рамках согласованных параметров.
  • ЕС продолжить оказывать защиту и помощь украинцам, спасающимся от последствий конфликта.
  • ЕС продолжит усиливать давление на Россию с целью подрыва ее способности вести боевые действия, а также направит Украине средства, полученные с прибыли от замороженных российских активов.

Евросоюз подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности
Политика
Владимир Зеленский и Шарль Мишель

Евросоюз подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности 27 июня. Подпись под документом поставили глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Накануне Евросоюз начал формальные переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении стран в объединение. Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что предстоящий путь будет непростым, но полным возможностей. Она также предупредила, что «короткого пути» по вступлению в ЕС не существует.

По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. Вот против чего мы выступали. Но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял он.

Вместе с тем он неоднократно выступал против вступления Украины в НАТО, а одними из причин спецоперации называл попытки расширения военного блока на восток и госпереворот 2014 года, когда к власти на Украине пришел Петр Порошенко. 14 июня Путин представил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, среди которых полный вывод ВСУ из новых регионов, отказ от планов по вступлению в НАТО и снятие с России западных санкций.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
гарантии безопасности ЕС поддержка Украина Военная операция на Украине защита
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