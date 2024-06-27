Владелец кафе в Севастополе поминутно вспомнил, что было после атаки ВСУ
Владелец кафе на пляже Учкуевка в Севастополе Александр рассказал «РИА Новости» о том, что произошло после удара украинских военных 23 июня, в результате которого пострадали более 15 человек.
По словам собеседника агентства, он пришел на пляж открывать кафе примерно в 12 часов дня, оповещений о каких-либо учениях в городе ему не приходило. Взрывы стали слышны в 12:15. «Между хлопками и разрывом кассетных снарядов прошло всего секунд 45», — уточнил Александр.
После этого на пляже началась паника. Пострадавших, по словам очевидца, «было очень много», так как удар был осуществлен в самое людное время. В 12:30 на пляж приехали скорая помощь, МЧС и ГАИ, отметил Александр.
Затем началась эвакуация, в которой участвовали не только экстренные службы, но и обычные граждане, они помогли отвезти раненых в больницу. В 13:15 эвакуация, по данным очевидца, была завершена.
23 июня украинские военные нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS производства США, оснащенными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО, пятая взорвалась в воздухе.
Обломки ракет упали в том числе на городские пляжи Любимовка и Учкуевка. В результате атаки погибли четыре человека, а 153 — пострадали.
Минобороны России возложило ответственность за удар по Севастополю на США, чьи специалисты, по данным ведомства, вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку. В Пентагоне ответили, что пляжи не были целью украинских войск.
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