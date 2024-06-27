В Киеве и Хмельницкой области прогремели взрывы
В Киеве прозвучал взрыв, сообщает Суспiльне. В столице Украины, а также в Киевской области объявлена воздушная тревога.
Взрывы слышны в Хмельницкой области, передают Суспiльне и ТСН. Последний пишет также о взрывах в Ивано-Франковской области.
Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Вечером 26 июня серия взрывов произошла в Харькове и Херсоне, который контролирует Украина.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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