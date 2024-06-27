Полякам предложили пройти «Каникулы с армией» из-за угрозы России

Более 11 тыс. жителей Польши в возрасте от 18 до 35 лет записались на учения «Каникулы с армией», по окончании которых примут присягу, заявили в Минобороны. Там связали это с желанием защитить страну из-за «угроз с востока»

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Жителям Польши летом предложили пройти учения «Каникулы с армией» из-за «угроз» со стороны России и Белоруссии, передает Associated Press (AP).

По данным агентства, военную подготовку могут пройти жители страны в возрасте от 18 до 35 лет. Представитель Министерства обороны Польши майор Михал Томчик заявил, что для участия в ней привлекли более 11 тыс. добровольцев, хотя планировали 10 тыс. За 28 дней учений они получат 6 тыс. злотых ($1,5 тыс.) и примут присягу.

Те, кто выберет военную карьеру, смогут присоединиться к подразделениям профессиональной армии, силам территориальной обороны или находиться в резерве, приводит агентство слова полковника Павла Галазки, который занимается подготовкой одного из отрядов добровольцев.

«Армия хочет обучить как можно больше граждан, — сказал он. — Все знают об угрозе, которая исходит с востока».

Учения проводятся в 70 локациях по всей стране, база военнослужащих расположена в 130 км от границы с Белоруссией, отмечает AP. По словам Томчика, начало военной операции на Украине «вызвало у поляков желание защитить свою страну». «У нас не было такой угрозы со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Ранее Польша, Латвия, Литва и Эстония призвали ЕС к созданию линии обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией для защиты от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы. Этот вопрос обсудят на саммите в Брюсселе 27 июня. Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, представил план «Восточный щит», который подразумевает строительство новых укреплений, заборов, изменение формы рельефа и высадку специальных лесных насаждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией.

Глава МИД России Сергей Лавров отвергал причастность Москвы к миграционному кризису в Польше, который разразился в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. «Ноги [миграционного кризиса] растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь — по западным образцам», — говорил он. В Кремле называли главным в сложившейся ситуации жизнь и здоровье мигрантов.