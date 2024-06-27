 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На военную операцию отправили 10 тыс. получивших гражданство мигрантов

Глава СК: около 10 тыс. мигрантов стали участниками военной операции на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине, заявил глава СК Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума.

«Более 30 тыс. получивших гражданство <...> поставили на учет и уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — сказал он (цитата по ТАСС).

Материал дополняется

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Власти Боливии заявили, что переворот мог устроить только сумасшедший Политика, 10:30
Владелец кафе в Севастополе поминутно вспомнил, что было после атаки ВСУ Политика, 10:27
FT узнала о плане ЕС ввести пошлины на яйца и сахар с Украины Экономика, 10:24
На военную операцию отправили 10 тыс. получивших гражданство мигрантов Политика, 10:23
Власти Коми опровергли, что пропавшую после схода поезда девочку нашли Общество, 10:22
Отдавший мошенникам почти ₽1 млн игрок покинул «Спартак» Спорт, 10:17
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 10:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как искусственный интеллект помогает с проверкой подлинности документов Pro, 10:14
Неизвестный пользователь продал нетронутые за 14 лет биткоины за $3 млн Крипто, 10:07
Самые памятные моменты группового этапа Евро-2024. Фотогалерея Спорт, 10:01
В головном институте гражданской авиации прошли увольнения Бизнес, 10:00
В РЖД назвали размер выплат пострадавшим из-за схода поезда в Коми Общество, 09:58
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на аренду однушек Недвижимость, 09:54
Болельщик прыгнул с трибун на Роналду после матча с Грузией на Евро Спорт, 09:50