На военную операцию отправили 10 тыс. получивших гражданство мигрантов

Глава СК: около 10 тыс. мигрантов стали участниками военной операции на Украине

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине, заявил глава СК Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума.

«Более 30 тыс. получивших гражданство <...> поставили на учет и уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — сказал он (цитата по ТАСС).

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