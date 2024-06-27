На военную операцию отправили 10 тыс. получивших гражданство мигрантов
Около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине, заявил глава СК Александр Бастрыкин в ходе Петербургского международного юридического форума.
«Более 30 тыс. получивших гражданство <...> поставили на учет и уже порядка 10 тыс. направили в зону СВО», — сказал он (цитата по ТАСС).
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