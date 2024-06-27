Экс-партнера Трампа обязали выплатить $32 млн Казахстану

Экс-партнера Трампа Феликса Сэтера обязали выплатить более $32 млн в бюджет Алма-Аты и БТА Банку по делу об отмывании денег. Суд считает, что он помогал выводить средства в том числе с помощью недвижимости в Trump SoHo tower

Феликс Сэтер (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Федеральное жюри присяжных вынесло решение по делу об отмывании денег через американскую недвижимость, в том числе объекты в Trump SoHo tower. Бывшего партнера Дональда Трампа Феликса Сэтера обязали выплатить ущерб в размере более $32 млн в бюджет Алма-Аты и БТА Банку в Казахстане, пишет Bloomberg со ссылкой на адвоката истцов Мэтью Л. Шварца.

Истцы — банк и власти Алма-Аты — утверждали, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из БТА Банка, предположительно, тестем Храпунова и бывшим председателем финансовой организации Мухтаром Аблязовым.

БТА Банк в 2009 году признали банкротом и национализировали, а Аблязов был вынужден бежать из страны. В Казахстане его приговорили к пожизненному сроку заключения по обвинению в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева, еще один приговор касается создания преступного сообщества, хищений и отмывания денег. В России он также был заочно осужден на 15 лет колонии по делу о хищении почти 60 млрд руб.

Власти Алма-Аты утверждали, что часть денежных средств была похищена из госбюджета отцом Ильяса Храпунова — Виктором Храпуновым, занимавшим пост мэра с 1997 по 2002 год.

Сэтер помогал Храпунову уклониться от международных санкций и заработал на этом миллионы, пишет Bloomberg. Речь идет о сделках с объектами в Trump SoHo tower в Нью-Йорке, торговом центре в штате Огайо и частными инвестициями.

Сэтер (имя при рождении — Феликс Шеферовский) родился в 1966 году в Москве, позднее переехал в США и начал карьеру на Уолл-стрит. В 25 лет получил тюремный срок за пьяную драку, из-за чего потерял лицензию. После выхода из тюрьмы Сэтер с приятелями создал брокерскую фирму State Street. В отношении нее возбудили дело о мошенничестве. Сэтер признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и получил штраф в $25 тыс. Он владеет девелоперской компанией Bayrock, офис которой расположен в Trump Tower. Американские СМИ писали о совместных проектах Сэтера и Трампа, однако экс-президент США говорил, что «не так хорошо знал» предпринимателя. Имя Сэтера также упоминалось в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Речь идет о его попытке согласовать проект строительства Trump Tower в Москве.

Сэтер встречался с Храпуновым в Trump Tower, обсуждал отмывание украденных денег и лично организовал встречи с Трампом для возможного инвестирования, пишет Bloomberg со ссылкой на исковое заявление. Вместе с тем и БТА Банк, и власти Алма-Аты «приложили немало усилий, чтобы ограничить от обвинений Трампа», отмечает агентство.

«Нет никаких доказательств того, что Ильяс или Сэтер раскрыли Трампу незаконное происхождение средств, или что Трамп совершил какие-либо нарушения с Ильясом Храпуновым», — говорится в заявлении истцов.

Сэтер, Храпунов и Аблязов свою вину не признали. «Я не согласен с приговором и буду подавать апелляцию», — приводит агентство комментарий Сэтера.

Как отмечает Bloomberg, Трамп не является фигурантом этого дела, однако «судебный процесс вновь привлек внимание к его президентской кампании», в том числе напомнил «о связях с Россией перед выборами 2016 года».

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Ожидается, что основными соперниками станут республиканец Трамп и действующий глава государства, демократ Джо Байден.