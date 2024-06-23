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Политика ,  
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Трамп оставил в ресторане $500 чаевых и лозунг о налогах на чеке

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп посетил ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии, где оставил $500 чаевых и надпись на чеке «долой налоги на чаевые», передает телеканал Fox Business.

Владелец ресторана Ники Лусидонио назвал «неожиданным» визит Трампа. «Это было просто невероятно, — сказал он. — Он разговаривал с людьми, вы знаете, они задавали вопросы. Он отвечал на них».

В частности, отмечает Fox Business, Трамп спросил подошедших к нему посетителей, кого бы они хотели видеть в качестве вице-президента. Один человек выкрикнул: «Джей Ди Вэнс!» (республиканец, сенатор от штата Огайо).

По словам Лусидонио, в Южной Филадельфии «болеют за Трампа» на предстоящих президентских выборах. Владелец Tony and Nick's Steaks также раскритиковал налогообложение чаевых сотрудников организаций общепита. «Мы делаем всю тяжелую работу, и это 15–20 часов в день, — сказал он. — Они просто приходят и говорят, что половина принадлежит мне. Это смешно. Средний класс гибнет. Мы должны что-то с этим сделать».

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Политика
Дональд Трамп

9 июня Трамп во время митинга в Лас-Вегасе пообещал отменить налоги на чаевые — основной источник дохода работников развлекательной индустрии, которой живет этот город в штате Невада.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Главным соперником Трампа станет действующий глава государства демократ Джо Байден.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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