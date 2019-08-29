Феликс Сэтер под прикрытием российской ПРО

Выяснилось, что бывшему деловому партнеру Дональда Трампа в суде помогло сотрудничество с ЦРУ и ФБР

Бывший деловой партнер президента США Феликс Сэтер сотрудничал с американскими спецслужбами: в частности, предоставил им информацию о российских системах противоракетной обороны, проникнув на закрытый военный объект

Феликс Сэтер (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Бизнесмен с противоракетными интересами

Феликс Сэтер, сотрудничавший с Дональдом Трампом на проектах в сфере недвижимости, оказывал содействие спецслужбам США, в том числе поставлял сведения о вооружениях России и ее бизнес-элите. Это следует из письма, направленного в окружной суд Нью-Йорка юристами из адвокатской конторы Morgan Lewis, представлявшей интересы Сэтера по делу о мошенничестве и отмыванию денег. Письмо Morgan Lewis (имеется в распоряжении РБК) датировано октябрем 2009 года, но опубликовано было только 23 августа этого года в официальном перечне судебных документов.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 1998 году; в 2009 году сотрудничавший со следствием бизнесмен получил мягкий приговор — штраф $25 тыс. Суд учел и его работу на спецслужбы.

В письме Morgan Lewis указывается, что, работая в России в конце 1990-х годов на телекоммуникационную фирму AT&T, Сэтер начал сотрудничество с ЦРУ, ФБР и другими секретными ведомствами. Это произошло после того, как он узнал, что его разыскивает ФБР из-за подозрений в мошенничестве. Согласно документу Сэтер, в частности, оказывал помощь США при попытках приобрести российские системы ПРО. «Офицер [разведки США] попросил Феликса помочь США купить высокотехнологичную противоракетную систему у России. Используя свои российские контакты, Феликс проник на закрытый военный объект в России, где располагалась эта система, и передал данные о ней офицеру [разведки США]», — говорится в письме. Ни названия системы, которую хотели закупить США, ни деталей проникновения Сэтера на базу в письме не приведено. В открытых источниках о сделках между Вашингтоном и Москвой о закупках ПРО не сообщалось.

В 1994 году газета The New York Times (NYT) писала о закупках США у Белоруссии компонентов для систем С-300 с функцией ПРО. Для этой цели США использовали компании-посредники. По информации газеты, сделку финансировал Пентагон, она носила статус секретной. Соединенные Штаты хотели купить С-300, чтобы понять, как технологии могут быть использованы для усовершенствования американских вооружений, рассказал NYT американский военный в отставке. В мае этого года издание Defence Blog опубликовало спутниковые снимки, на которых С-300 зафиксированы на одном из американских полигонов.

Известно, что ранее США закупили С-300 у Белоруссии (в 1990-х) и Украины (в 2000-х), сказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. По мнению Фролова, вывезти напрямую из России системы противоракетной обороны даже в 1990-е годы было невозможно. «Российские системы ПРО были стационарными, — отметил эксперт. — В теории у России можно было купить какие-то чертежи или, например, универсальные системы вроде С-300В, которые белорусы как раз продали в США и которые имеют противоракетные возможности».

Руководитель пресс-службы «Рособоронэкспорта» Вячеслав Давиденко сообщил РБК, что с 2000 года по настоящее время заявок от США на покупку российских зенитно-ракетных систем в «Рособоронэкспорт» не поступало. «Если чисто гипотетически себе представить, что на территорию режимного предприятия даже в 1990-е годы проник бы шпион, вряд ли он смог бы получить доступ к охраняемым данным, объектам или предметам», — сказал представитель «Рособоронэкспорта».

РБК направил запрос в Пентагон и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству.

Кто такой Феликс Сэтер Феликс Сэтер (имя при рождении — Феликс Шеферовский) родился в 1966 году в Москве. Когда ему было восемь, семья переехала в Нью-Йорк. Сэтер начал карьеру на Уолл-стрит, но в 25 лет был осужден за пьяную драку, приговорен к тюремному сроку и потерял лицензию. После выхода из тюрьмы Сэтер и его приятели создали брокерскую фирму State Street. Против нее было возбуждено дело о мошенничестве. Сэтер признал свою вину и сотрудничал со следствием. В 2009 году он был приговорен к штрафу в $25 тыс. — власти проявили к нему лояльность из-за помощи спецслужбам. Сейчас Сэтер занимается предпринимательской деятельностью, консалтингом в недвижимости. Его девелоперская компания Bayrock арендовала офис в Trump Tower в Нью-Йорке. У него с Трампом были совместные проекты, писали СМИ. Сам Трамп говорил, что «не так хорошо знал» Сэтера. Сэтер упоминался в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Как утверждается в докладе, в 2015 году Сэтер пытался согласовать проект строительства в Москве Trump Tower. Кроме того, он обсуждал сделку по Trump Tower с совладельцем российского Генбанка Евгением Двоскиным. В итоге юрист Трампа Майкл Коэн разочаровался в способности Сэтера установить контакты с российскими властями и бизнес-элитами, отказавшись от его посредничества.

Борец с терроризмом и отмыванием средств

В письме Morgan Lewis приводятся и другие эпизоды сотрудничества Сэтера с американскими спецслужбами: в частности, говорится об участии в операциях по разоблачению связанных с Россией схем по отмыванию денег. Для этого Сэтер якобы организовывал встречи с участниками этих схем, преступниками российского происхождения, на Кипре и в Турции. В итоге ФБР удалось раскрыть нелегальные схемы вывода средств, говорится в документе.

В ходе сотрудничества с американскими спецслужбами Сэтер также ездил в Центральную Азию. Он предоставил ФБР и ЦРУ информацию о террористе Усаме бен Ладене и основателе запрещенного в России движения «Талибан» Мулле Омаре, а также о деятельности запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида». Также Сэтер передавал спецслужбам информацию о ядерной программе Северной Кореи и положении дел на Ближнем Востоке. Наконец, в 2000-е бизнесмен предоставлял ФБР данные о готовящемся покушении на 43-го президента США Джорджа Буша-младшего и Колина Пауэлла, госсекретаря в 2001–2005 годах.

Источником полученных Сэтером сведений выступал бывший офицер КГБ и торговец оружием, указано в другом письме, приобщенном к возбужденному против бизнесмена делу. Письмо датировано августом 2009 года и написано занимавшим пост прокурора Восточного округа Нью-Йорка Бентоном Кэмпбеллом (есть в распоряжении РБК). Как утверждает Кэмпбелл, от этого источника Сэтер узнал о личных данных бен Ладена, включая вероятные номера его спутниковых телефонов. Вдобавок Сэтер смог выявить поставщиков оружия «Аль-Каиде». По словам Кэмпбелла, Сэтер также предоставлял службам США данные об интересах, которые имели в Америке российские олигархи, и их связях с организованной преступностью.