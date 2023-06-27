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Спецпосланник папы римского по Украине приедет в Москву

Спецпосланник папы римского по Украине кардинал Зуппи приедет в Москву 28–29 июня
Целью поездки кардинала в Москву будет продвижение «жестов человечности», которые могут способствовать разрешению ситуации на Украине
Маттео Зуппи
Маттео Зуппи (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Глава миссии Ватикана по Украине кардинал Маттео Зуппи приедет в Москву 28–29 июня, передает Vatican News.

«Основная цель инициативы — поощрение гуманных действий, которые могут способствовать разрешению нынешней трагической ситуации и найти пути к справедливому миру», — заявил святой престол.

В начале июня Зуппи приезжал в Киев и виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Последний тогда заявил, что страна приветствует готовность других государств и партнеров к поискам путей к миру, но алгоритм по его достижению может быть только украинским, поскольку боевые действия идут на территории Украины. В начале мая Зеленский был в Ватикане и встречался с папой римским.

Папа римский Франциск назначил кардинала Зуппи, архиепископа Болоньи и президента Конференции итальянских епископов, главой миссии Ватикана по ослаблению напряженности на Украине в конце мая. Понтифик выразил надежду, что эта миссия откроет путь к миру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова изучать все предложения по урегулированию конфликта на Украине и высоко ценит попытки любых государств «внести свою толику» в мирный процесс. Однако Москва будет отстаивать свою позицию, отмечал он.

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Ватикан Украина
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