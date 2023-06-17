Песков назвал, от чего зависит приемлемость мирных инициатив по Украине

Дмитрий Песков и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия готова изучать все предложения по урегулированию конфликта на Украине и высоко ценит попытки любых государств «внести свою толику» в мирный процесс, заявил «Известиям» представитель президента Дмитрий Песков.

«Мы будем отстаивать нашу позицию, поэтому те положения различных мирных инициатив, которые не коррелируются с этой нашей позицией, конечно, они будут для нас неприемлемы», — добавил Песков.

Внимания заслуживают все предложения, но другим вопросом является то, насколько они могут быть воплощены в реальность, продолжил он, отметив, что позиция Москвы сводится к соблюдению принципов международного права и Устава ООН, о чем говорил Владимир Путин на встрече с африканской делегацией.

Генсек ООН Антониу Гутерриш не раз говорил, что действия России являются нарушением Устава ООН и территориальной целостности Украины. Противоречит основополагающему документу ООН и осуществленное Россией присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, указывал Гутерриш.

Объявляя о начале военной операции, Путин в прошлом феврале в качестве целей назвал «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства. На вопрос о возможности изменения целей, президент в июне ответил: «Нет, они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер».

Москва предлагает Киеву признать сложившиеся «реалии на земле».

Киев требует для возобновления диалога вывода российских войск, указывая, что в противном случае конфликт не будет завершен, а окажется заморожен. Кремль отвергал предложение вывести войска.

