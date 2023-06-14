Трамп заявил, что имел право хранить секретные документы в своем поместье

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что имел законное право хранить у себя секретные документы. Он выступил перед сторонниками после того, как ему были предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с государственными материалами. Трансляцию вели несколько телеканалов, в том числе CNBC.

«Для президента в этом случае применим не Закон о шпионаже, а Закон о президентских записях, который не был упомянут в этом нелепом 44-страничном обвинении. В рамках Закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы», — сказал он.

The New York Times пишет, что Трамп искажает то, что говорится в законе. Однако это, судя по всему, станет основным юридическим аргументом, который его защита выдвинет в деле.

Обвинения против себя Трамп назвал политическим преследованием и попыткой администрации действующего президента Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы». «Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны», — сказал он.

9 июня Трампа обвинили в нарушении правил обращения с секретными документами. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные документы и хранил их в разных частях своего поместья во Флориде, в том числе в туалете и душе. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США.

Слушание по делу прошло 13 июня в закрытом режиме. Трамп заявил, что не считает себя виновным. После заседания его выпустили из здания суда, наложив запрет определенных действий — экс-президенту запретили общаться со свидетелями по делу.