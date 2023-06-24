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Reuters узнал об отсрочке слушаний по делу Трампа до декабря

Reuters: спецпрокурор США хочет отсрочить слушания по делу Трампа до декабря

Спецпрокурор по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами Джек Смит попросил отложить начало судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Смит просит отложить судебный процесс до 11 декабря. Ранее федеральный судья Эйлин Кэннон назначила дату судебного заседания на 14 августа.

9 июня Трампа обвинили в нарушении правил обращения с секретными документами. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные документы и хранил их в разных частях своего поместья во Флориде, в том числе в туалете и душе. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США.

Слушание по делу прошло 13 июня в закрытом режиме. Трамп заявил, что не считает себя виновным. После заседания его выпустили из здания суда, наложив запрет определенных действий — экс-президенту запретили общаться со свидетелями по делу.

Обвинения против себя Трамп назвал политическим преследованием и попыткой администрации действующего президента Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы». «Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны», — сказал он.

Теги
Персоны
Дональд Трамп США секретные документы суд спецпрокурор
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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