Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную»

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Бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попытались использовать «втемную» во время событий 24 июня, бойцы были втянуты в авантюру, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

Подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер», по словам президента, тоже патриоты России, «преданные своему народу и государству».

«Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную, против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — заявил глава государства.

Для этого, подчеркнул Путин, потребовалось время, в том числе чтобы «дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом». Также бойцам и их командирам необходимо было понять, к каким «трагическим» и «разрушительным» последствиям для России «ведет авантюра, в которую их втравили», сказал он.

Президент поблагодарил бойцов и командиров ЧВК, которые приняли «единственно правильное решение»