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Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную»

Путин: ЧВК «Вагнер» пытались использовать втемную, бойцов втянули в авантюру

Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» пытались использовать «втемную»
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Бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» попытались использовать «втемную» во время событий 24 июня, бойцы были втянуты в авантюру, заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

Подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер», по словам президента, тоже патриоты России, «преданные своему народу и государству».

«Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную, против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего. Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови», — заявил глава государства.

Для этого, подчеркнул Путин, потребовалось время, в том числе чтобы «дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом». Также бойцам и их командирам необходимо было понять, к каким «трагическим» и «разрушительным» последствиям для России «ведет авантюра, в которую их втравили», сказал он.

Президент поблагодарил бойцов и командиров ЧВК, которые приняли «единственно правильное решение»

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В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по позициям его бойцов и объявил о начале «марша справедливости». Утром того же дня он заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и заняла штаб Южного военного округа. Он заявил о желании «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу и намерении «идти в Москву». Помимо Ростова-на-Дону бойцов ЧВК 24 июня заметили в Липецкой и Воронежской областях.

Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину». Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным, к вечеру стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. Основатель ЧВК объявил, что бойцы вернутся в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня они покинули Ростов-на-Дону.

До этого, 23 июня, Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответить. Минобороны России назвало его обвинения провокацией, а ФСБ завела уголовное дело об организации вооруженного мятежа. После того как Пригожин развернул колонны бойцов, в Кремле сообщили, что дело будет прекращено, вагнеровцев не будут преследовать по закону, а основатель ЧВК сможет уехать в Белоруссию.

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