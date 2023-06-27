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Россия запросила компенсацию за разрыв Канберрой договора об аренде земли

Посол Павловский: Россия запросит компенсацию за разрыв Канберрой договора об аренде земли
В прошлом августе Австралия расторгла соглашение с Россией о долгосрочной аренде участка в Канберре под строительство нового комплекса российского посольства. Посол Павловский пообещал скорый ответ Москвы

Москва готовит ответ на расторжение Австралией договора об аренде земельного участка под строительство нового здания российского посольства, сообщил «Известиям» глава диппредставительства в Канберре Алексей Павловский.

«Конечно, ведь принцип взаимности в дипломатических отношениях никто не отменял», — заявил дипломат, отвечая на вопрос будут ли ответные действия со стороны Москвы.

Он добавил, что посольство России в Австралии обозначило в своем иске в Верховный суд этой страны вопрос о денежной компенсации.

Участок земли в столице Австралии Канберре под строительство нового комплекса российского посольства был арендован в 2008 году на 99 лет. Спустя несколько лет, в 2011-м, посольство получило разрешение на строительство.

В прошлом августе Национальное столичное управление (NCA, отвечает за планирование и управление земельными ресурсами) разместило на своем сайте заявление о расторжении соглашения, мотивировав это тем, что Россия не завершила строительные работы в течение трех лет со дня выдачи разрешения.

В российском посольстве заявили, что расценивают действия Австралии как «беспрецедентный и крайне нежелательный шаг». Москва оспорила это решение, и Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным. Однако правительство провело через парламент закон, который позволяет Канберре все же расторгнуть договор из соображений национальной безопасности.

В посольстве России в Австралии назвали решение Канберры «очередным шагом [премьер-министра] Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой».

Иск с требованием отменить расторжение договора посольство направило в суд 23 июня, однако 26-го числа оно было отклонено.  «Решение Верховного суда Австралии по делу об аренде участка вызывает сожаление. Посольство обсуждает дальнейшие шаги с адвокатами», — заявили после этого в российском диппредставительстве. 

В день подачи иска телеканал Sky News Australia сообщил, что на спорном участке поселился мужчина с российским дипломатическим паспортом и отказался его покидать. Дипломат, по данным телеканала, поселился в бытовке, на которой установлены камеры видеонаблюдения. Иногда он выходил из жилища, чтобы выкурить сигарету или забрать продукты, передавал канал. 26 июня Sky News сообщил, что дипломат покинул объект. В посольстве ТАСС подтвердили, что «в настоящее время сотрудников дипмиссии на территории спорного участка нет».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Австралия посольство компенсация Россия
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