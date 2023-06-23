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В Австралии «дипломат-сквоттер» поселился на отнятой у России земле

В Австралии «дипломат-сквоттер поселился на отнятой у России земле
Участок под строительство нового комплекса российского посольства был арендован еще в 2011 году, однако в августе 2022 года Австралия заявила о расторжении соглашения. Москва оспаривает решение Канберры в Верховном суде
Бытовка, в которой поселился дипломат
Бытовка, в которой поселился дипломат (Фото: Mick Tsikas / AAP / Reuters)

В Канберре мужчина с дипломатическим паспортом России поселился на участке, предназначенном под строительство нового российского посольства в Австралии, и отказался его покидать, сообщил Sky News Australia.

По данным телеканала, дипломат поселился в бытовке, на которой установлены камеры видеонаблюдения, и иногда выходит из нее, чтобы выкурить сигарету или забрать продукты.

Судьба участка под строительство нового комплекса российского посольства, о котором идет речь, сейчас решается в суде. Канберра в одностороннем порядке расторгла соглашение с Москвой о его аренде, заключенное еще в 2008 году, однако российское посольство 23 июня оспорило это решение в Верховном суде страны, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.

В посольстве России подтвердили, что его сотрудники действительно находятся на территории участка — «для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов».

Участок земли в столице Австралии Канберре под строительство нового комплекса российского посольства был арендован в 2008 году — на 99 лет. Спустя несколько лет, в 2011 году, посольство получило разрешение на строительство.

Однако в августе 2022 года Национальное столичное управление (NCA, ведомство отвечает за планирование и управление земельными ресурсами) разместило на своем сайте заявление о расторжении соглашения, мотивировав это тем, что Россия не завершила строительные работы в течение трех лет со дня выдачи разрешения.

В российском посольстве сообщили, что расценивают действия Австралии как «беспрецедентный и крайне нежелательный шаг». Позднее Москва оспорила это решение и Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным.

Однако правительство Энтони Альбанезе провело через парламент закон, который позволяет Канберре все же расторгнуть этот договор — по соображениям национальной безопасности.

В посольстве России в Австралии назвали решение Канберры «очередным шагом Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой».

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе заявил, что страна будет отстаивать собственные ценности и российский дипломат, проживающий на территории земельного участка, угрозы не представляет. «Парень, стоящий на морозе на клочке травы в Канберре, не представляет угрозы для нашей национальной безопасности», — заявил Альбанезе.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Австралия дипломатия бытовка посольство России
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