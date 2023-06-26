Посольство России оценило решение Австралии по иску об аренде участка

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Посольство России в Австралии сожалеет из-за решения Верховного суда страны отклонить апелляцию дипмиссии на одностороннее расторжение договора об аренде земли для нового здания посольства. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу представительства.

«Решение Верховного суда Австралии по делу об аренде участка вызывает сожаление. Посольство обсуждает дальнейшие шаги с адвокатами», — сказали дипломаты.

Ранее вещательная корпорация ABC сообщила, что Верховный суд Австралии отклонил иск посольства России с требованием приостановить действие акта об одностороннем расторжении договора аренды участка для нового здания дипмиссии. Как отмечала ABC, после этого австралийские власти получили право вернуть контроль над землей.

Иск с требованием отменить расторжение договора посольство направило в суд 23 июня.

Участок земли в столице Австралии Канберре под строительство нового комплекса российского посольства был арендован в 2008 году на 99 лет. Спустя несколько лет, в 2011-м, посольство получило разрешение на строительство. В прошлом августе Национальное столичное управление (NCA, отвечает за планирование и управление земельными ресурсами) разместило на своем сайте заявление о расторжении соглашения, мотивировав это тем, что Россия не завершила строительные работы в течение трех лет со дня выдачи разрешения. В российском посольстве заявили, что расценивают действия Австралии как «беспрецедентный и крайне нежелательный шаг». Москва оспорила это решение, и Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным. Однако правительство провело через парламент закон, который позволяет Канберре все же расторгнуть договор из соображений национальной безопасности. В посольстве России в Австралии назвали решение Канберры «очередным шагом [премьер-министра] Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой».

В тот же день телеканал Sky News Australia сообщил, что на участке поселился мужчина с российским дипломатическим паспортом и отказался его покидать. Дипломат, по данным телеканала, поселился в бытовке, на которой установлены камеры видеонаблюдения. Иногда он выходил из жилища, чтобы выкурить сигарету или забрать продукты, передавал канал. 26 июня Sky News сообщил, что дипломат покинул объект. В посольстве ТАСС подтвердили, что «в настоящее время сотрудников дипмиссии на территории спорного участка нет».