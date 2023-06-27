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FT узнала об обсуждении G7 вариантов на случай дестабилизации в России

FT: страны G7 обсудили варианты действий на случай дестабилизации обстановки в России
На фоне мятежа ЧВК «Вагнер» представители стран G7 обсуждали варианты действий на случай возможной дестабилизации обстановки в России, узнала FT. По данным газеты, основные вопросы касались контроля над ядерным арсеналом страны
Представители стран G7 на саммите в Хиросиме
Представители стран G7 на саммите в Хиросиме (Фото: Michael Kappeler / DPA / Picture-Alliance / ТАСС)

Представители стан G7 на выходных обсуждали варианты действий на случай возможной дестабилизации обстановки в России, включая вопросы о контроле над ядерными вооружениями. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

По данным издания, экстренная встреча была организована на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, объявившего 24 июня «марш справедливости» на Москву. Обсуждения в основном касались потенциального получения вагнеровцами контроля над российским ядерным оружием, сообщили источники FT.

Один из собеседников газеты отметил, что G7 нужны были планы на случай непредвиденных обстоятельств. «Существует так много возможных сценариев», — подчеркнул он.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) на январь 2023 года Россия увеличила количество развернутых ядерных боеголовок с 1588 до 1674 единиц. При этом количество хранящихся боеголовок в России составляет 2815 против 1938 в США (2889 против 1964 в январе 2022 года).

В то же время источник FT, знакомый с содержанием аналогичной встречи министров иностранных дел ЕС заявил, что в Европе в целом не поддержали действия Пригожина и выступили против возможной «гражданской войны» в России.

Помимо этого, указывает издание, некоторые западные страны, включая членов G7, негативно отозвались о возможных попытках Украины воспользоваться ситуацией для проведения новых диверсий с целью подрыва стабильности в России.

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Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области был введен режим контртеррористической операции. Путин назвал действия Пригожина предательством, ФСБ завело против бизнесмена уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

26 июня президент США Джо Байден, комментируя мятеж в России, заявил, что Запад и НАТО не имеют к этому никакого отношения. Он также рассказал, что в минувшие выходные ему «каждый час» докладывали о ситуации с ЧВК. Путин в обращении к нации заявил, что бойцов ЧВК пытались использовать «в темную».

При этом, как пишет CNN, Вашингтону удалось узнать заранее о направлении и общих планах движения «Вагнера», однако, чтобы избежать утечек, США сообщили данные только «избранным союзникам», в число которых вошли несколько высокопоставленных представителей правительства Великобритании.

FT узнала об обсуждении G7 вариантов на случай дестабилизации в России
FT узнала об обсуждении G7 вариантов на случай дестабилизации в России

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЧВК Вагнер G7 дестабилизация ядерное оружие Военная операция на Украине
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