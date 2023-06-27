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В Госдепе заявили, что США хотели бы полного роспуска ЧВК «Вагнера»

Представитель Госдепа Миллер: США хотели бы полного роспуска ЧВК «Вагнера»
Пригожин и ЧВК «Вагнер» находятся под санкциями США уже несколько лет. После попытки вооруженного мятежа в России представитель Госдепа заявил, что Вашингтон хотел бы полного роспуска ЧВК
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Вашингтон хотел бы, чтобы ЧВК «Вагнер» была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы бы хотели видеть, чтобы группа Вагнера была распущена», — сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Миллер также подчеркнул, что США будут добиваться выдачи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, если он окажется в стране, с которой есть соглашения об экстрадиции.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби добавил, что власти страны продолжат применять меры против компании. «Мы понимаем, что «Вагнер» все еще сохраняет присутствие в Африке. Я думаю, вы знаете, что мы работали над привлечением «Вагнера» к ответу. Мы продолжим применять меры, чтобы ограничить их способность сеять хаос», — заявил он.

Пригожин и ЧВК «Вагнер» находятся под санкциями США и ЕС. В январе Вашингтон объявил группу «транснациональной преступной организацией».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), а президент Владимир Путин назвал действия мятежников предательством.

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Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

26 июня президент США Джо Байден, комментируя мятеж в России, заявил, что Запад и НАТО не имеют к этому никакого отношения. Он также рассказал, что в минувшие выходные ему «каждый час» докладывали о ситуации с ЧВК. Путин в обращении к нации заявил, что бойцов ЧВК пытались использовать «в темную».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Госдепартамент США ЧВК Вагнер роспуск мятеж Военная операция на Украине
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