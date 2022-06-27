Медведев назвал придурком автора слов о готовности забрать Калининград

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «каким-то очередным придурком» экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, который «послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград».

«Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет — бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…», — написал Медведев в Telegram.

Гулбис, говоря об ограничениях на транзит в Калининградскую область со стороны Литвы, заявил TV24, что ЕС и НАТО сделали первые шаги «по отделению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России», отметив, что российской стороне послан «четкий сигнал», его слова приводит газета Latvijas Avīze.

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