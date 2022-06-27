Байден объявил об увеличении пошлин на товары из России

Пошлины на некоторые российские товары вырастут на 35%. Белый дом ранее сообщил, что это коснется 570 категорий товаров из России

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США повышают пошлины на ввоз некоторых российских товаров, говорится в постановлении американского президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Увеличить ставки пошлины на импорт некоторых товаров Российской Федерации», — говорится в заявлении. Это связано с приостановкой «нормальных торговых отношений» с Россией.

В постановлении Байдена указано, что повышение пошлин на 35% ad valorem (сообразно цене. — РБК) на некоторые другие продукты из России, импорт которых не был запрещен, «оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США».

США анонсировали визовые ограничения против 500 российских чиновников Политика

Накануне Белый дом сообщил, что Вашингтон увеличит пошлины более чем на 570 категорий российских товаров на $2,3 млрд. Кроме того, Вашингтон введет визовые ограничения против 500 российских чиновников, блокирующие санкции против действующих на территории Украины частных военных компаний, российских оборонных корпораций. Кроме того, Минторг США ранее анонсировал введение антидемпинговых пошлин в отношении азотных удобрений, поставляемых из России.

США приостановили нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией в начале апреля. Такой шаг означает лишение страны привилегий и повышение тарифов на ее импорт. Другие страны G7 через свои национальные юридические процедуры ввели аналогичные меры.

В начале марта Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и газа из России, а также запретили ввоз российской водки, бриллиантов и нефтепродуктов.