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Война санкций ,  
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США введут пошлины на азотные удобрения из России

Минторг США заявил, что поставляемые из России азотные удобрения продаются по заниженным экспортным ценам. Пошлины на продукцию «Еврохима» могут составить 24%, «Акрона» — более 8%
«Акрон» AKRN ₽17 712 -0,49% Купить
Фото: Игорь Кубединов / ТАСС
Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Министерство торговли США решило ввести антидемпинговые пошлины в отношении азотных удобрений, поставляемых из России. Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра.

Ведомство утверждает, что российские производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии, а продукция продается по заниженной стоимости.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — заявил Минторг.

Россия изменила экспортные квоты для удобрений в условиях санкций
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В документе говорится, что антидемпинговые пошлины на продукцию компании «Акрон» могут составить 8,16%, для АО «Азот», «Невинномысского Азота» и «Еврохима» — 23,98%, «Куйбышевазота» и ГК «Азот» — более 122%.

Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) отказался от комментариев.

США, введя санкции против России, исключили из санкционного списка удобрения, медтехнику и лекарства. 24 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина страны выпустило новую генеральную лицензию, отнеся органические и неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы в список жизненно необходимых сельскохозяйственных продуктов, на которые не распространяются ограничения. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт этих товаров.

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В середине апреля Россия ввела новые экспортные квоты для производителей минеральных удобрений, чтобы поддержать их на фоне риска простоя «из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств». Азотных удобрений разрешили вывозить около 5,7 млн т. Экспортная квота на сложные удобрения составит около 5,6 млн т.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Надежда Синцова
удобрения пошлины Министерство торговли США

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Профессиональная аналитика
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