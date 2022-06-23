США введут пошлины на азотные удобрения из России

Минторг США заявил, что поставляемые из России азотные удобрения продаются по заниженным экспортным ценам. Пошлины на продукцию «Еврохима» могут составить 24%, «Акрона» — более 8%

Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

Министерство торговли США решило ввести антидемпинговые пошлины в отношении азотных удобрений, поставляемых из России. Соответствующий документ размещен на сайте Федерального реестра.

Ведомство утверждает, что российские производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии, а продукция продается по заниженной стоимости.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — заявил Минторг.

В документе говорится, что антидемпинговые пошлины на продукцию компании «Акрон» могут составить 8,16%, для АО «Азот», «Невинномысского Азота» и «Еврохима» — 23,98%, «Куйбышевазота» и ГК «Азот» — более 122%.

Представитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) отказался от комментариев.

США, введя санкции против России, исключили из санкционного списка удобрения, медтехнику и лекарства. 24 марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина страны выпустило новую генеральную лицензию, отнеся органические и неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы в список жизненно необходимых сельскохозяйственных продуктов, на которые не распространяются ограничения. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт этих товаров.

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В середине апреля Россия ввела новые экспортные квоты для производителей минеральных удобрений, чтобы поддержать их на фоне риска простоя «из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств». Азотных удобрений разрешили вывозить около 5,7 млн т. Экспортная квота на сложные удобрения составит около 5,6 млн т.