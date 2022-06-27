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Военная операция на Украине ,  

Володин призвал уволиться преподавателей, «ведущих пропаганду» против СВО

Российские военные, участвующие в спецоперации, должны понимать, что за ними стоит народ, заявил Володин. Если же кто-то пытается с кафедры «искажать» информацию о спецоперации, он должен уволиться, отметил спикер Госдумы
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Преподаватели, которые перед студентами «ведут пропаганду» против спецоперации, должны уйти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний.

«Сегодня наши солдаты, офицеры защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать: за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает все это искажать (информацию о проведении спецоперации. — РБК) и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — сказал спикер нижней палаты.

По словам Володина, «при всей нашей толерантности» ректоры должны «осознавать свою ответственность». «А там, где не понимают, возьмите и уйдите просто. Встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей отчизне», — добавил он.

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На прошлой неделе комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки в законопроект об иностранном влиянии. Если его примут, иноагентам нельзя будет преподавать в государственных вузах. А в реестр можно будет включать и тех, кто не получал финансирование из-за рубежа, — достаточным основанием станет нахождение под «иностранным влиянием».

Помимо этого Минобрнауки также посоветовало вузам отказаться от программы обмена студентами с Евросоюзом. Такую рекомендацию оно дало на фоне отказа России от Болонской системы. Как заявил ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф.Яковлева Владимир Бублик, после учебы на Западе «возвращаются ребята, которые буквально подверглись той идеологии». «И в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей это другие люди», — отметил он.

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Вячеслав Володин Военная операция на Украине преподаватели

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