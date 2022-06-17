Патрушев заявил, что студенты возвращаются из США «агитаторами» революций

США специально поощряют краткосрочные образовательные поездки, чтобы с их помощью делать из студентов агитаторов и проводить демократические преобразования, заявил Патрушев, призвав уделять больше внимания информационной сфере

Студенты, которые отправляются в США на учебу, возвращаются на родину агитаторами, готовыми создавать почву для цветных революций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, передает «РИА Новости».

«В Вашингтоне <…> нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций», — сказал он.

По словам Патрушева, за последние десять лет на постсоветском пространстве открылись около сотни негосударственных информационных агентств, которые спонсируют американские власти.

«Количество вызовов в области информационной безопасности неуклонно растет. И такое положение дел связано, прежде всего, с нарастающими устремлениями США и их союзников обеспечить полное доминирование в информационном пространстве, диктовать всему миру собственные правила регулирования сферы использования информационно-коммуникационных технологий, не считаясь с мнением суверенных государств», — заключил секретарь Совбеза.

Ранее, заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщил, что российские вузы вышли из Болонской системы образования по решению Болонской группы от 11 апреля. О том, что Минобрнауки намерено отказаться от Болонской системы и разработать собственную, российскую систему высшего образования, в основе которой будут лежать интересы национальной экономики, в конце мая говорил глава ведомства Валерий Фальков.

Ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, президент Ассоциации юридического образования Владимир Бублик оценил это решение позитивно и сравнил Болонскую систему образования с «клоакой». Он заявил, что отказ от нее даст молодым людям возможность расти «нормальными людьми, нормальными гражданами».

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После учебы на Западе на родину «возвращаются ребята, которые буквально подверглись той идеологии», говорил Бублик. «И в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей это другие люди. Я, как отец, не хотел бы, чтобы моя дочь (она планирует искусством заниматься, поэтому поедет в европейские вузы, где искусство и архитектура) вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности», — отмечал он. По словам Бублика, Россия будет бороться за то, чтобы «не отдать» детей «туда», несмотря на притягательность западных стран.

Ректор призывал воспитывать молодежь «в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших естественных ценностей», чем обеспечивать ей нормальное развитие».