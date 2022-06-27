Автор идеи «большой сделки с Россией» рассказал о новой стратегии НАТО
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, участвовавший в разработке прошлой концепции блока 2010 года, написал в колонке для Bloomberg, о чем будет сказано в новой концепции Североатлантического альянса.
По его словам, Россия в этой концепции «будет на первом месте». Кроме того, в документе будет сказано о значительном увеличении расходов на оборону, а также, вероятно, будет говориться об увеличении постоянных сил реагирования НАТО.
Китай будет описан в новой стратегии как стратегический конкурент, в ней будет говориться и о сотрудничестве с демократиями, не входящими в альянс, к которым относится Япония, Южная Корея, Австралия, отметил адмирал.
Как указал Ставридис, в концепции будет подчеркнуто, что «заявки на расширение будут приветствоваться при условии соблюдения требований для вступления, изложенных в договоре НАТО».
Как считает Ставридис, в документе будет подчеркнута приверженность НАТО усилиям по Арктике. В регионе будет увеличено количество учений и наблюдательных мероприятий, кроме того, важность региона усилит возможное присоединение к альянсу Норвегии и Финляндии. Больше внимания, чем в прошлой концепции, будет уделено кибервойне, поскольку значительно возросло число «умных» устройств, отмечает адмирал.
Представитель США при НАТО Джулиан Смит ранее сообщила, что Россию в новой концепции назовут главной угрозой. Представитель Италии Франческо Мария Тало указывал, что Китай будет упомянут в новой концепции.
Ставридис участвовал в разработке концепции Североатлантического альянса «Активное участие, современная оборона», представленной в 2010 году на саммите в Лиссабоне. В прошлой концепции говорилось: «НАТО не представляет угрозы для России. Наоборот: мы хотим видеть настоящее стратегическое партнерство между НАТО и Россией». Адмирал отметил, что этот пункт был ошибочным.
В 2016 году в статье для Time Ставридис выступил за новую «крупную сделку» с Россией.
Как писал тогда Ставридис, США и Европа должны выработать единый подход к России, более ясный и реалистичный. Ставридис указывал, что в него должно войти укрепление позиции альянса по отношению к России, поддержание контроля над санкционным режимом, продолжение давления на «широкое международное сообщество в том, что касается осуждения России», и поддержание открытыми каналов коммуникации.
При этом НАТО может сотрудничать с Россией по определенным вопросам, включая предоставление разведывательных данных для противодействия терроризму и распространению наркотиков, борьбе с пиратством, отмечал он. Однако, как указывал тогда адмирал, надежда на заключение крупной сделки с Россией в одночасье является химерой, и альянс должен противодействовать России там, где это необходимо, и сотрудничать с ней тогда, когда это возможно.
Саммит НАТО пройдет 28–30 июня в Мадриде.