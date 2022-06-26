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Политика ,  
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Глава МИД Испании отверг обсуждение вступления Украины в НАТО

Хосе Мануэль Альбарес
Хосе Мануэль Альбарес (Фото: Susana Vera / Reuters)

Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривается, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Pais перед саммитом альянса, который пройдет 28–30 июня в Мадриде.

«Это никогда не обсуждалось. Об этом никогда не говорили и не говорим сейчас», — сказал Альбарес (цитата по «РИА Новости»).

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в формате видеоконференции.

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В апреле прошлого года Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.

Однако в июне текущего года замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква сообщил, что Киев не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли устремления страны. По его словам, украинские власти хотят, чтобы альянс подтвердил партнерство с Киевом и признал центральную роль страны в европейской безопасности во время встречи в Испании. В Кремле неоднократно говорили, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России.

После начала российской военной операции украинские власти не раз призывали НАТО принять страну в альянс. В начале марта Зеленский заявил, что Киев «охладел» к этому вопросу. Он посчитал, что альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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