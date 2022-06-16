МИД напомнил о праве россиянки Сапеги попросить Лукашенко о помиловании
Россиянка Софья Сапега, которую в Белоруссии приговорили к шести годам лишения свободы, может подать президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании, сообщили «РИА Новости» в МИД России.
«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии», — говорится в сообщении.
В российском МИДе отметили, что при принятии такого решения власти учитывают степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденного, сотрудничество со следствием и погашение всех наложенных штрафов.
Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Их сняли с самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, но экстренно приземлился в Минске после сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась.
Девушку обвинили в администрировании Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал личные данные силовиков, жестко обращавшихся с участниками массовых протестов после президентских выборов (признан экстремистским в Белоруссии).
Изначально обвинение было предъявлено по семи статьям УК Белоруссии, в том числе о разжигании розни, организации угроз силовикам и судьям, воспрепятствовании работе журналиста, незаконном сборе личных данных. Позже Верховный суд республики уточнил, что Сапегу признали виновной по двум статьям: о разжигании вражды и розни и незаконном сборе данных о частной жизни.
В декабре родственники Сапеги сообщили, что девушка написала прошение о помиловании на имя Лукашенко. Однако, девушке еще нужно выплатить компенсацию в 2,9 млн руб. и судебную пошлину почти 130 тыс. руб., передает портал Zerkalo.io (признан экстремистским в Белоруссии, заблокирован в республике и в России).
Сам Лукашенко допускал передачу Сапеги России для отбывания наказания. «Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — сказал он.