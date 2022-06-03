Лукашенко счел возможным передачу осужденной Сапеги России

Россиянку можно передать для отбытия наказания на родине, в России могут делать с ней «что хотят», считает Лукашенко. Ее признали виновной в разжигании розни и незаконном сборе данных, а задержали вместе с Протасевичем из NEXTA

Софья Сапега (Фото: Леонид Щеглов / ТАСС)

Осужденную россиянку Софью Сапегу можно передать в Россию для отбывания наказания, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают. Думаю, для нее наука большая», — сказал он (цитата по БелТА). Лукашенко также заявил, что ему «жалко девчонку».

Сапегу задержали в мае 2021 года после вынужденной посадки самолета с ней и бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta (белорусские власти признали его экстремистским) Романом Протасевичем на борту. Ей предъявили обвинение по семи статьям, в том числе об организации насилия и угроз силовикам и должностным лицам, об организации воздействия на сотрудников органов внутренних дел и другим.

6 мая суд признал ее виновной по статьям о разжигании вражды и розни и незаконном сборе данных о частной жизни и приговорил к шести годам колонии общего режима. Отчим Сапеги Сергей Дудич счел приговор очень жестким. В конце мая Верховный суд Белоруссии сообщил, что россиянка не обжаловала приговор.

Кремль пообещал, что Москва будет защищать законные интересы Сапеги.

В прошлом году мать Сапеги Анна Дудич обращалась с просьбой содействовать ее освобождению к президенту России Владимиру Путину, а ее отец, Андрей Сапега, записал обращение к Лукашенко «как отец к отцу». Девушка писала прошение о помиловании к президенту Белоруссии.