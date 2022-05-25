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Приговор россиянке Сапеге не был обжалован и вступил в силу

Приговор белорусского суда, назначившего гражданке России Софье Сапеге шесть лет колонии, вступил в силу. Ее также обязали выплатить компенсацию потерпевшим — 2,9 млн руб. После этого она сможет подать прошение о помиловании
Софья Сапега (в центре)
Софья Сапега (в центре) (Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС)

Защита не обжаловала приговор в отношении россиянки Софьи Сапеги, он вступил в силу, сообщается в Telegram-канале Верховного суда Белоруссии.

Информацию об этом подтвердил источник портала Zerkalo.io (признан экстремистским в Белоруссии, заблокирован в республике и в России). СМИ передает, что сначала нужно собрать средства на погашение исков — это обязательное условие для подачи ходатайства о помиловании (помимо шести лет лишения свободы суд обязал Сапегу выплатить компенсацию 2,9 млн руб. и судебную пошлину почти 130 тыс. руб.). Сбор средств уже объявлен, сообщил собеседник портала.

О сборе средств объявила российская журналистка и общественный деятель, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. «Она гражданка России. Граждане России не делятся на «наших» и «не наших». Она в беде, и ее надо спасать. Я считаю, что надо добиться, чтобы ее или помиловал [президент Белоруссии Александр] Лукашенко или депортировали к нам, в Россию», — написала она в Telegram.

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Софья Сапега

Сапеге 24 года. Россиянку задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Их сняли с самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, но экстренно приземлился в Минске после сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании впоследствии не подтвердилась.

Сапегу обвинили в администрировании Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал личные данные силовиков, жестко обращавшихся с участниками массовых протестов после президентских выборов (также признан экстремистским в Белоруссии). На видео, показанном в провластном Telegram-канале «Желтые сливы», россиянка призналась, что была редактором «Черной книги Беларуси».

После задержания она начала сотрудничать со следствием и написала прошение о помиловании на имя Лукашенко.

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6 мая суд признал Сапегу виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни в отношении иной социальной группы, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Суд приговорил девушку к шести годам колонии общего режима. Ее также обязали выплатить потерпевшим — силовикам, судьям, различным должностным лицам — компенсацию морального вреда на сумму 167 500 белорусских рублей (2,9 млн российских рублей по текущему курсу) и судебную пошлину 7488 белорусских рублей (почти 130 тыс. российских рублей), сообщило БелТА.

В Кремле отказались отвечать, считают ли приговор справедливым. В нем отметили, что не будут комментировать «решение суда дружественной нам Белоруссии». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва продолжит защищать интересы россиянки «посредством дипломатов, по другим каналам».

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Софья Сапега приговор Белоруссия Роман Протасевич
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