Кремль пообещал защиту интересов приговоренной к шести годам Сапеги

Песков не стал отвечать на вопрос, считает ли Россия справедливым приговор Софье Сапеге: «Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии»

Софья Сапега (Фото: Леонид Щеглов / ТАСС)

Москва будет защищать законные интересы россиянки Софьи Сапеги, которую суд в Белоруссии приговорил к шести годам тюрьмы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она является гражданкой России. Посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», — сказал представитель Кремля.

В то же время Песков не стал отвечать на вопросы, считает ли российская сторона приговор справедливым и будет ли добиваться передачи Сапеги: «Нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда. Мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии».

Гродненский областной суд вынес Сапеге приговор утром 6 мая. Девушка будет отбывать наказание в колонии общего режима. Как уточнил Верховный суд республики, ее признали виновной по двум статьям — о разжигании вражды и розни и о незаконном сборе и распространении информации о частной жизни. Кроме того, Сапега должна выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 167,5 тыс. белорусских рублей (около 3,3 млн руб.) и судебную пошлину.

Ранее, как сообщал адвокат, россиянке предъявили обвинение по семи статьям.

Сапега — подруга бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича. В прошлом году 23 мая самолет Ryanair с Сапегой и Протасевичем на борту, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Бомбу не нашли, а экс-главреда Nexta с подругой задержали и отправили в СИЗО.

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Вскоре после задержания было опубликовано видео, где Сапега сообщает, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который власти признали экстремистским. Канал публиковал личную информацию о сотрудниках внутренних дел на фоне массовых протестов после президентских выборов в августе 2020 года и их жесткого разгона силовиками. Месяц спустя Сапегу и Протасевича перевели под домашний арест: как сообщил СК республики, они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

В декабре родственники Сапеги сообщили, что девушка написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко.