Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

В ходе пресс-конференции по итогам встречи двух президентов в Париже, которую транслировал телеканал «112. Украина», Эмманюэль Макрон заявил, что видит готовность Владимира Зеленского находить новые форматы минских переговоров, добиваться прекращения огня и вести диалог с «сепаратистами».
Сразу после этого Зеленский заявил, что Украина готова продолжать переговоры в минском формате, однако «на диалог с сепаратистами» страна не готова. «Здесь есть небольшая ошибка», — сказал украинский президент.
Макрон на это с улыбкой ответил, что не знает, как именно его слова перевели на украинский. «Я говорил о вашей готовности общаться с людьми, которые живут на территориях, контролируемых «сепаратистами». Вот что я имел в виду», — добавил французский президент.
Зеленский добавил, что намерен параллельно обсуждать прекращение огня в рамках минских договоренностей и добиваться освобождения пленных, находящихся на территории России, задержанных моряков. «Я и народ Украины, мы не можем ждать еще пять лет. Мы хотим прекратить войну. Но чтобы завершить войну, этого должны захотеть две страны. И Россия, и Украина», — добавил Зеленский.