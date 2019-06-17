Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Президент Украины не согласился с главой французского государства, который заявил о готовности Киева вступить в переговоры с «сепаратистами». Макрон в ответ заявил, что его могли неправильно перевести на украинский язык

Владимир ​Зеленский и ​Эмманюэль Макрон (слева направо) (Фото: Christophe Ena / AP)

В ходе пресс-конференции по итогам встречи двух президентов в Париже, которую транслировал телеканал «112. Украина», Эмманюэль Макрон заявил, что видит готовность Владимира Зеленского находить новые форматы минских переговоров, добиваться прекращения огня и вести диалог с «сепаратистами».

Сразу после этого Зеленский заявил, что Украина готова продолжать переговоры в минском формате, однако «на диалог с сепаратистами» страна не готова. «Здесь есть небольшая ошибка», — сказал украинский президент.

Макрон на это с улыбкой ответил, что не знает, как именно его слова перевели на украинский. «Я говорил о вашей готовности общаться с людьми, которые живут на территориях, контролируемых «сепаратистами». Вот что я имел в виду», — добавил французский президент.

Зеленский добавил, что намерен параллельно обсуждать прекращение огня в рамках минских договоренностей и добиваться освобождения пленных, находящихся на территории России, задержанных моряков. «Я и народ Украины, мы не можем ждать еще пять лет. Мы хотим прекратить войну. Но чтобы завершить войну, этого должны захотеть две страны. И Россия, и Украина», — добавил Зеленский.