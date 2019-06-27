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Политика ,  
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Посол Японии назвал темы дискуссий Путина и Абэ в Осаке
Токио рассчитывает на сотрудничество с Москвой при запуске реформы ВТО, заявил РБК посол Японии Тоёхиса Кодзуки перед саммитом G20 в Осаке. Он также отметил важность нормализации отношений России и США для мирового сообщества
Тоёхиса Кодзуки (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Что обсудят на саммите

В повестке стартующего 28 июня саммита G20 в Осаке Япония придает большое значение трем темам — развитию свободной торговли, стимулированию мировой экономики с помощью инноваций и решению экологических проблем, рассказал РБК посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Токио, по его словам, также рассчитывает на сотрудничество с Москвой по двум направлениям. «Первый вопрос — это запуск «осакского трека», в рамках которого будут обсуждаться прежде всего управление данными и электронная коммерция. Вторая тема, по которой мы рассчитываем на кооперацию с Россией, — реформа ВТО», — сказал посол РБК.

О запуске «осакского трека» премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил еще в январе, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда он выразил надежду, что новые соглашения послужат основой для защиты персональных данных, а также интеллектуальной собственности и разведданных. Абэ указал на необходимость беспрепятственного перемещения между странами потоков анонимной информации, чтобы развивать такие сферы, как медицина и образование.

Что касается развития свободной торговли, то Кодзуки так объяснил необходимость дискуссий на эту тему: «В нашем понимании тревога и недовольство резкими переменами в связи с глобализацией иногда порождают стремление прибегнуть к протекционизму в сфере торговли, и это вызывает острое противостояние между странами». Отвечая, будет ли на саммите обсуждаться торговое противостояние США и Китая и как оно влияет на Японию, посол отметил: «В общем товарообороте Японии первое место занимает Китай, второе — США. Япония надеется, что через диалог между США и Китаем будут прилагаться усилия к конструктивному решению проблемы».

На полях саммита «Двадцатки» состоится встреча премьер-министра Абэ и российского президента Владимира Путина. Возможность встречи, напомнил посол, Путин и Абэ обсуждали еще во время их январских переговоров в Москве. «Надеюсь, что между лидерами состоится плодотворная дискуссия, направленная на развитие российско-японских отношений в широком круге областей, в том числе насчет заключения мирного договора», — прокомментировал Кодзуки предстоящий диалог. «Планируется также провести церемонию закрытия перекрестного года Японии и России», — добавил он.

Параллельно будут продолжены переговоры о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, отметил Кодзуки. «Наши страны активно ведут работу по их скорейшей реализации в формате, не наносящем ущерба юридическим позициям обеих сторон. Дискуссии о хозяйственной деятельности на четырех островах продолжатся в этом году, в том числе на высшем уровне и на уровне глав МИДов», — указал он.

Начать переговоры о совместной хозяйственной деятельности Абэ и Путин договорились после визита российского лидера в Японию в декабре 2016 года. Планируется, что эта деятельность будет охватывать пять сфер: аквакультура, создание тепличного хозяйства, ветроэнергетика, туризм и обработка мусора.

Помешают ли санкции США партнерству Японии и России

По данным Центрального банка России, за 2018 год объем инвестиций Японии в Россию составил $345 млн, но это не отражает полной картины сотрудничества, сообщил дипломат. Как пояснил посол, эта цифра не учитывает инвестиции в Россию, осуществленные через третьи страны. В качестве примера Кодзуки привел покупку базирующейся в Швейцарии японской Japan Tobacco International (JTI) российской компании «Донской табак». Размер сделки составил около $1,6 млрд, указал Кодзуки. «Если в годовой прирост инвестиций включить проект компании JTI, то сумма составит почти $1,95 млрд, в результате Япония займет третье место по инвестициям в Россию. Это дает более правильную картину», — отметил он.

Сейчас Япония и Россия совместно инвестировали порядка $255 млн, сказал Тоёхиса Кодзуки. Он напомнил о соглашении Японского банка международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о создании совместного фонда на сумму $1 млрд. «В рамках этого механизма были осуществлены инвестиции в компании «Транснефть» [строительство нефтепроводов], En+ [производство алюминия и пр., электрогенерация], «Доктис» [дистанционная медицина], «Р-Фарм» [фармацевтика], WayRay [автомобильные дисплеи]», — перечислил посол. «Помимо этого, по проекту «Ямал СПГ» JBIC осуществил проектное финансирование с верхним пределом $200 млн, а [японские] компании JGC и Chiyoda Corporation получили заказы на проектирование, снабжение и строительство завода СПГ», — добавил он.

Российско-японское сотрудничество имеет большой потенциал, уверен Кодзуки. «Он может быть осуществлен сочетанием богатых природных ресурсов России, с одной стороны, и японских технологий — с другой, — пояснил дипломат. — Я встречался со многими губернаторами на Дальнем Востоке, и мне очевидно их желание принять дополнительные меры для привлечения японского бизнеса».

Япония привержена цели наращивать экономические отношения с Россией, заявил Кодзуки, отвечая на вопрос, опасается ли Токио американских санкций. «Мы будем продвигать совместные с Россией проекты и намерены делать это в тесном взаимодействии с заинтересованными странами и с учетом национальных интересов Японии», — сказал дипломат. Он обратил внимание на важность нормализации диалога России и США для мирового сообщества. «Мы понимаем, что российско-американские отношения находятся в трудной ситуации, но, с другой стороны, сотрудничество между Россией и США важно для решения актуальных задач глобального характера. Премьер-министр Абэ подчеркивает это как в беседах с [американским] президентом Дональдом Трампом и лидерами стран «Большой семерки», так и с Владимиром Путиным», — пояснил он.

В августе 2017 года конгресс США принял закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Его положения предусматривают введение санкций в отношении иностранных компаний за сотрудничество с российскими предприятиями в ряде секторов, в том числе в области добычи природных ископаемых, финансов и ВПК.

Тоёхиса Кодзуки (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Стоит ли ожидать прорыва в отношениях России и Японии

Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о Курильских островах. В Токио считают острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи своими территориями, которые были несправедливо отобраны СССР по итогам Второй мировой войны. Москва настаивает: суверенитет России над всеми островами Южной Курильской гряды зафиксирован в Уставе ООН и многочисленных документах, которые были подписаны в рамках окончания Второй мировой войны.

Ранее РБК сообщал, что переговоры о подписании мирного договора зашли в тупик. Как отмечали близкие к Кремлю источники, условия, выдвигаемые Москвой в переговорах о статусе Курильских островов, неприемлемы для Токио. В Японии ожидали, что какие-то подвижки могут быть достигнуты на встрече Путина и Абэ в январе, однако их не произошло, рассуждает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «С тех пор мало что поменялось, и дискуссии о мирном договоре по-прежнему упираются в территориальную проблему, поэтому исторического прорыва от саммита в Осаке я не жду», — сказал он РБК.

Впрочем, совсем без новых соглашений встреча Абэ и Путина не закончится, отметил Кистанов. «Какие-то новые договоренности могут быть подписаны, может быть, соглашение об упрощении визового режима», — допускает аналитик. Ранее Россия предлагала Японии ввести безвизовый режим перемещения для жителей Сахалинской области и японской префектуры Хоккайдо.

Как отметил Кистанов, даже не имеющие большого масштаба договоренности важны для отношений двух стран. «Несмотря на сложности в обсуждении мирного договора, Япония и Россия продолжают сотрудничество по целому ряду вопросов, а не расходятся, что очень показательно», — утверждает аналитик.

По словам эксперта, Россия и Япония демонстрируют очень близкие позиции в отношении глобальных проблем. «Можно сказать, что у двух стран сложился консенсус как в вопросе регулирования цифровой экономики, так и в вопросе реформ ВТО», — указал он. В то же время, добавил Кистанов, вес России и Японии в мировой экономике недостаточен, чтобы продвигать инициативы на глобальных форумах. «Поэтому пока США и Китай не закончат свое противостояние, о реформах мировой экономики в многостороннем формате можно забыть», — пояснил он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Япония, саммит G20, Владимир Путин
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