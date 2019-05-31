Россия предложила Японии полностью отказаться от виз

Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно, передает ТАСС.

«Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией», — отметил министр.

Речь идет, в первую очередь, о поездках с деловыми и туристическими целями. Лавров выразил надежду, что диалог по данному вопросу продолжится.

Он напомнил о предложении президента России Владимира Путина ввести режим свободного перемещения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо, добавив, что это могло бы стать первым шагом.

Четвертый раунд консультаций в формате «два плюс два» с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии прошел 30-31 мая.