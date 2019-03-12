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Газета № 026 (2981) (1203) Политика,
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Предложение без плана передачи
Три вопроса о возможности разрешения российско-японского территориального спора
Россия не будет передавать Японии Курильские острова — «таких планов нет», говорят источники РБК. В Кремле считают, что выдвинутые Москвой условия передачи спорных территорий окажутся невыполнимы для Токио
Остров Итуруп (Фото: Сергей Красноухов / ТАСС)

Какие условия выдвигает Россия

Переговоры по вопросу заключения мирного договора между Россией и Японией активизировались в конце 2018 года. Эта тема поднималась, в частности, на январской встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно, а затем — на переговорах в Москве между Путиным и премьер-министром Синдзо Абэ.

Формально переговоры по заключению мирного договора и о статусе Курильских островов продолжаются до сих пор. В июне в Японии ждут Путина на саммите «Двадцатки», где тема мирного договора, может быть, снова будет поднята.

Но в Кремле уже определились по поводу Курильских островов: передавать их Японии Россия не будет. «Таких планов нет», — рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к МИДу. В Кремле исходят из того, что условия, выдвигаемые Москвой в переговорах об островах, неприемлемы для Токио и японская сторона на них не пойдет, объяснил близкий к МИДу собеседник РБК. Прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии», поясняет он.

В переговорах по вопросу островов Россия ставит два условия, уточняет близкий к МИДу источник. Первое — заключить мирный договор на основе декларации 1956 года. ​​Глава МИДа Сергей Лавров пояснял, что это означает необходимость признания японской стороной результатов Второй мировой войны «во всей их полноте, в том числе суверенитета Российской Федерации над всеми Курильскими островами, включая острова Малой Курильской гряды».

Второе условие — гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз, говорит собеседник РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.

Вероятность подписания Путиным и Абэ соглашений в рамках мирного договора на саммите «Двадцатки» действительно мала, уверен руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По мнению аналитика, подвижек не будет ни в июне, ни, скорее всего, за время премьерства Абэ, чьи полномочия истекают в 2021 году.

Видео: РБК

По словам Кистанова, японская сторона начала подогревать ожидания по поводу возможности компромисса на рубеже 2018 и 2019 годов. В начале января премьер-министр Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все усилия для заключения мирного договора с Россией. Прорыв в переговорах с Москвой также помог бы укрепить политические позиции Абэ перед выборами в верхнюю палату парламента, которые намечены на лето, добавляет эксперт. «Однако затем этот мыльный пузырь лопнул, и проткнула его российская сторона, — напоминает Кистанов. — Сначала Москва осадила японского посла, когда в Токио пытались форсировать диалог. После этого начали звучать российские заявления, что договоренностей не последует, пока Япония не признает итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми островами». ​

Почему Москва не хочет передавать острова и зачем ведет переговоры ​

В январе ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к передаче Курильских островов. Против высказались 77% граждан. О возможности передачи островов Японии высказались 14% россиян.

Аналогичный опрос был проведен и среди жителей Курил. 93% заявили, что считают требование о передаче островов неприемлемым. 89% считают, что Россия не должна передавать Японии ни один из островов.

В обществе есть страх, что если мы отдадим два острова, то японцы потребуют остальные, если отдадим остальные, то потребуют Сахалин, а вслед за Японией Германия предъявит претензии на Калининград, рассуждает политолог Алексей Макаркин, называя отношение к Курилам «сакральным», так как острова страна получила по итогам Второй мировой войны, а для российской власти ее итоги принципиально важны.

До сих пор идущее обсуждение темы передачи островов Макаркин связывает и с тем, что у Москвы возникло желание «как-то разделить США и Японию».

«Политики сталкивания лбами США и их союзников придерживался СССР, той же политики придерживается и Россия, раз уж идет новая холодная война», — говорит Макаркин. «Для США неприемлемо вмешательство третьей стороны в их военный союз с Японией, — замечает он. — И если японцы будут настаивать на неразмещении американских военных объектов на Курилах, то это приведет к проблемам в двусторонних отношениях». Дипломатическая игра Кремля заключается в стимулировании конфликта, подвел итог эксперт.

Владимир Путин и Синдзо Абэ (справа) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Почему условия Москвы неприемлемы для Японии

Японцы считают Курилы своими землями и едва ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого не позволяет их менталитет, объясняет источник, близкий к МИДу.

Японская сторона, говоря о суверенитете над островами, ссылается на исторические документы — подписанный в 1855 году Симодский трактат. Он установил дипломатические отношения между странами и определил границу между Россией и Японией, которая прошла через пролив Фриза. Острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир были закреплены за Японией, а Сахалин оставался в совместном владении. Через 20 лет, в 1875 году, стороны заключили Петербургский договор — по нему Япония отказалась от претензий на Сахалин, получив взамен все Курильские острова.

Все Курильские острова СССР вернул только после Второй мировой войны — их возвращение стало главным условием, которое было выдвинуто союзникам для вступления в войну с Японией. Передача островов была некорректной, так как Япония никогда не захватывала Южные Курилы, говорится на сайте японского МИДа. Кроме того, нападая на Японию, СССР нарушил пакт о нейтралитете, заключенный между странами в 1941 году.

Принадлежность Южно-Курильских островов для Токио — вопрос престижа, объяснял ранее в разговоре с РБК бывший посол России в Японии Александр Панов: «Японцы считают, что, пока этот вопрос не решен, для них не закончилась Вторая мировая война. В 1941 году СССР и Япония подписали пакт о нейтралитете, японцы соблюдали нейтралитет, даже когда немцы оказывали на них давление, тогда как СССР в августе 1945 года его нарушил. С точки зрения японцев, СССР повел себя как «вор на пожаре», вступил в войну, чтобы захватить территории».

Острова преткновения: о чем спорят Россия и Япония Еще 6 фото
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Что касается неразмещения американских баз на островах, то японцы признавались, что не смогут дать стопроцентные гарантии своих возможностей убедить в этом вопросе США, говорит близкий к МИДу собеседник РБК. Япония и США связаны заключенным в 1960 году Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, который в том числе предусматривает размещение на японской территории американского военного контингента.

В ноябре 2018 года издание Asahi Shimbun сообщило со ссылкой на источники в правительстве, что премьер-министр страны Синдзо Абэ во время встречи с Владимиром Путиным на саммите АСЕАН в Сингапуре пообещал не размещать американские военные базы на южной части Курил в случае их передачи. В Кремле эту информацию комментировали осторожно: главы государств вели разговор по теме мирного договора в формате «один на один», и основное понимание, которое было достигнуто, — это договоренность интенсифицировать процесс переговоров на базе советско-японской декларации 1956 года, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом делать публичными «нюансы» он отказался. «Единственное, что могу подтвердить, — тема союзнических обязательств Японии является достаточно важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора», — сказал он.

Сам Абэ в конце января, выступая в парламенте, заявил, что хотя США «имеют право использовать земли и мощности на территории Японии, правительство Японии должно дать согласие на то, где именно они будут размещены». При этом японское агентство Kyodo отмечало, что Абэ уклонился от вопросов журналистов про обсуждение этой темы с Москвой, пояснив, что комментарии «могут негативно повлиять на ход переговоров».​​

Мир в обмен на острова: смогут ли Путин и Абэ договориться о Курилах
Политика

Авторы: Наталья Галимова, Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили.
Теги: Япония , переговоры , Курильские острова
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